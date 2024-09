Waldo Ponce se destacó en La Roja durante el proceso del argentino Marcelo Bielsa. El defensor central jugó 13 partidos en la Eliminatoria al Mundial 2010 y jugó tres partidos en la cita en Sudáfrica.

El zaguero retirado en 2017 y que hizo mayormente su carrera en La U tiene gratos recuerdos del ‘Loco’ y reveló detalles de aquella relación en diálogo con el medio argentino Infobae.

De entrada, el oriundo de Los Andes se rindió ante el trabajo del rosarino, actualmente seleccionador de Uruguay. “Fue el técnico que marcó mi carrera”, dijo.

“El equipo jugó como él quiso y le sacó provecho a las condiciones de los futbolistas. Bielsa en Chile hizo un trabajo con creces”, agregó.

En la misma línea, el exfutbolista de 41 años señaló que “lo que más aprendí fue a sacarle provecho a mis condiciones, ya que yo tenía cualidades importantes. Era un buen central, pero había que reflejarlo en la cancha y gracias a él (Bielsa) lo puede hacer. Porque no era solo ir a entrenar, sino que cada uno debía sacar lo mejor de uno en base a sus condiciones”.

Además, Ponce se dio el tiempo de contar una hilarante anécdota con Bielsa. “A él le gustaba una computadora chiquitita que yo tenía. Cuando estaba en el salón de Juan Pinto Durán, el predio donde entrenábamos, se me acercaba y me decía: ‘Qué linda su computadora’, y la miraba. Un día, me llama a su oficina y me explica ‘mire, Waldo, conseguí una persona de Sony que me hace descuento para comprar un computador igualito al suyo, la versión nueva. ¿Quiere que le compre uno?’”.

Waldo recuerda que le respondió: “’Sí, profe, así cambio el antiguo sistema por una versión más nueva’. Al otro partido de la clasificatoria, me llama a su oficina y me dice ‘Waldo, le llegó su computadora’. Le respondí: ‘Sí, profe, ¿le pago?’. No me lo iba a regalar, si era como un hijo del profe, pero tampoco tanto”.

“Entonces, me dice: ‘Sí, tiene que pagarlo, después arreglamos, no se preocupe’. Y me agrega ‘mire, llegaron estos tres regalos por el computador que usted compró. ¿A usted le parece que yo me quede con los tres regalos?’. Yo le dije ‘sí, profe, déjeselos’. Pero los regalos eran míos. No sé en realidad qué habrá hecho con los regalos, pero al final se quedó con los tres. Yo me quedé con el computador nuevo. Igual me costó un poco más barato, pero me cagó con los regalos que eran míos”.

Por último, consultado por si fue convulsionada la salida del rosarino de La Roja, el también exjugador de Wolfsburgo, Vélez Sarsfield, Racing de Santander, Cruz Azul y Universidad de Concepción comentó: “Sí. Lo querían mucho”.

“Como nunca en la historia habíamos terminado segundos en las clasificatorias e hicimos un buen Mundial de Sudáfrica, con una generación hambrienta de ganar cosas. Por esto, también se le ganó la Copa América a la selección argentina, pero su salida se dio, a pesar de que mucha gente no quería que Marcelo se fuera”, cerró.