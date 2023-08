Waldo Ponce y Gary Medel fueron compañeros de zaga por algunos años cuando estaba al mando de La Roja, Claudio Borghi, pero el ahora exjugador de Universidad de Chile, reveló detalles de un fuerte cruce con el ‘Pitbull’, donde casi llegan a los golpes en pleno duelo de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2014.

Corría el 11 de noviembre del 2011 y Chile se presentó en Uruguay, duelo en donde Luis Suárez brilló en el Centenario de Montevideo y desnudó las falencias de un equipo que ya venía golpeado por el recordado ‘Bautizazo’.

Si bien ese partido finalizó con victoria apabullante para la ‘Celeste’ por 4 a 0, todas anotaciones del ‘Pistolero’, ocurrió otro problema que pasó desapercibido a simple vista en La Roja.

La estelar participación del charrúa, generó estragos en la defensa nacional, específicamente con Waldo Ponce y Gary Medel, quienes casi llegan a los golpes por un fuerte cruce de palabras en el Centenario uruguayo.

Así lo detallaron ambos protagonistas, quienes en una lúdica conversación en Radio Futuro, brindaron más antecedentes de la negra jornada para Chile en suelo uruguayo.

Ponce, comenzó revelando que “este cabro chico, Garito (Medel), me empezó a putear por un gol de Suárez, que no había sido culpa mía, sino de él. Pero este niño vino a echarme la espantada, me llegaba hasta el pecho el enano, y me recriminaba. Yo le dije, ‘Mira, no vengai’ a pararme el carro y márcalo tú, que Suárez viene desde el medio con la pelota y nos hace el gol"”.

“Yo también reaccioné. ‘Te voy a sacar la cresta, pendejo de mierda’, y este, como es suave para decir las cosas, me lanzó un rosario. Tuvieron que separarnos, porque estábamos a los pechazos. Después teníamos que dormir juntos. Yo guapito, dije que si no se me acercaba él, yo no le iba a hablar. Así que después me hacía cariñitos. Corría al lado mío”, indicó el otrora defensor de la selección nacional.

Ahí fue donde saltó en escena Medel, quien mencionó: “Casi nos agarramos a combos, Waldo, te acordai"”.

Por último, el espigado excentral sentenció: “estuvimos como dos días sin hablarnos, y éramos compañeros de pieza. No prendíamos ni la tele”.

Sin dudas que es un episodio poco conocido en la interna de la selección nacional y en un duelo donde compartieron zaga con Marcos González, defensa que lamentablemente sucumbió ante la brillante jornada que vivió Luis Suárez en suelo uruguayo.

