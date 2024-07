Alexis Sánchez, goleador histórico de La Roja, se sinceró con su otrora compañero de La Roja, Mark González. Habló de las críticas en redes sociales y aprovechó para realizar un particular balance sobre su paso por el seleccionado.

El ‘Niño Maravilla’ ofreció una entrevista al programa en Youtube del nacido en Sudáfrica ‘Leyendas, la realidad de un sueño’ y se desahogó. Una charla a fondo que se llevó a cabo a fines de marzo y que recién vio la luz.

Allí, el ariete de 35 años lamentó el impacto de las redes sociales y los comentarios que se masifican en Internet.

“Las redes es algo que consume, que el chico piensa que es el número 1 del mundo y en dos días, por un mensaje que le mandan, puede pasar al peor del mundo”, apuntó.

Luego, el ex Inter de Milán lanzó un ‘palo’ al periodismo nacional, específicamente a la hora de analizar: “La prensa chilena tiene que hacer crítica más constructiva, de ayudar al jugador… Si se equivocó en una jugada, critícalo por una jugada. Hay personas que no jugaron nunca y entienden mucho y hay personas que jugaron y no entienden, hay de todo, pero hay que ser empático”.

Ya en un plano más personal, el otrora crack del Udinese, FC Barcelona y Arsenal dijo que “a mí me pueden criticar en Chile y yo digo: ¿quién me está criticando? Una persona que le pagan por ir a un programa, y yo digo: con lo que he hecho en mi vida, el goleador histórico, más partidos en la selección, más asistencias, más partidos de eliminatorias, más goles en eliminatorias. No sé qué otro récord hacer, si en la selección lo he hecho todo”.

“Entonces, ¿qué me falta? Para yo discutir con alguien que nunca le pegó a un balón o a lo mejor alguien que nunca me superó… Con respeto lo puedo escuchar si hace críticas constructivas, con todo respeto voy y lo escucho, pero para hacer daño… Eso es lo que pasa en Chile: que tratan de hacer daño a un joven”, complementó.

En la misma línea, Alexis expresó que “a mí critícame, con la experiencia lo manejo bien. Pero un chico que ve las redes y lo están criticando… Antes del partido (en Marsella, contra Francia) les digo: que las redes te importen un carajo, disfruta”.

Para cerrar este tema, el experimentado delantero recordó un momento vivido en La Roja con Claudio Bravo. “Es difícil entender el tema de las redes… hoy en día hasta una persona adulta tampoco lo entiende. Por ejemplo, a veces estamos en la mesa con Claudio y le digo: ¿Con quién estás peleando ahora? ¿Qué estás mirando? Déjate de pelear hombre, sé feliz jugando al fútbol”, cerró.