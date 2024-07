Mientras espera para resolver su futuro, Alexis Sánchez dedica su tiempo para reflexionar y en este sentido, dedicar emotivas palabras hacia Martina, su madre.

A través de su cuenta de Instagram, el ‘Niño Maravilla’ compartió cariñosas palabras, a modo de homenaje, hacia su progenitora en una entrevista.

“La que me apoyó siempre ha sido mi madre, en el sentido de que me iba a ver a los entrenamientos, me llevaba. Ella lo único que buscaba era que yo fuera feliz. Yo creo que ella no me exigió tanto con la pelota, ella a mi me entrenó, hasta el día de hoy me dice ‘tienes que jugar así, pegarle tú al arco’, ‘a tus compañeros apóyalos, son niños pequeños’“, reza el extracto del registro compartido por el goleador histórico de La Roja.

“En ese sentido ella me da consejos y a veces uno, no dimensiona lo que puede ayudar tu madre. Ella me acompañaba, me llevaba para acá, me llevaba para allá, me llevaba sus frutitas… Yo cuando hacía un gol, la miraba a ella, que me estaba mirando”.

Consultado por Mark González sobre los consejos que le daría a los padres, Alexis Sánchez aseguró que “no soy nadie para dar un consejo, pero si decirles que sus hijos sean felices en lo que hagan”.