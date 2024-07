El futuro de Alexis Sánchez vive días claves. Con La Roja ya fuera de la Copa América de EE.UU. y oficializada su salida del Inter de Milán, ‘Maravilla’ se enfoca en su próximo destino en el profesionalismo.

A mediados de junio, el tocopillano afirmó que busca una nueva oportunidad en el Viejo Continente. “Estoy escuchando ofertas, disfruto el fútbol y quiero estar en un lugar donde me quieran y me aprecien. La idea es quedarme en Europa, un sueño mío de pequeño es quedarme en Europa”, dijo.

Ahora, el goleador histórico de La Roja ha sido vinculado con el Ipswich Town, histórico club de Inglaterra que acaba de regresar a la Premier League.

El periodista británico Tim Vickery deslizó la opción que el ariete de 35 años regrese a la liga donde brilló, específicamente con la camiseta del Arsenal.

Ipswich -club que pasó de tercera división a Premier League en un año- está en la búsqueda de un delantero de categoría, que se convierta en un referente del plantel en el objetivo de mantenerse en la categoría máxima del fútbol inglés en la campaña 2024-2025.

“Me pregunto cuánta gasolina le queda en el tanque. Chile fue eliminado de esta Copa América y Sánchez terminó jugando como un diez. Esforzándose al máximo”, indicó el comunicador.

“Él realmente es un luchador. Pero te preguntas cuánta energía le queda. Imagino que su experiencia será útil en el vestuario”, agregó Vickery en un registro difundido por la cuenta oficial de Betfred.

