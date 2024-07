El ex arquero y referente de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se volvió viral al revelar una conversación hasta ahora desconocida con Arturo Vidal cuando ambos estaban en la selección chilena, donde el \'Rey\' le pidió que enfrentara a un compañero de la U por sospechas de filtrar información. Herrera detalló la anécdota en una entrevista junto a Marcelo Ramírez, destacando cómo Vidal lo consideraba alguien de confianza por su integridad. Aunque no reveló el nombre del jugador señalado, el relato generó revuelo por la honestidad y lealtad del exportero.

El exportero y referente de la U, Johnny Herrera, se viralizó en las últimas horas tras dar a conocer una conversación -hasta ahora oculta- con Arturo Vidal cuando ambos compartían vestuario en La Roja.

En específico, Herrera reveló que el ‘Rey’ le pidió retar a un, en ese entonces, compañero de la ‘U’. ¿La razón? El formado en Colo Colo pensaba que un futbolista del cuadro universitario filtraba información.

Fue el propio Johnny el que difundió lo ocurrido, en una entrevista íntima con otro crack de la portería que también defendió al ‘Equipo de Todos’, Marcelo Ramírez.

“Hay una anécdota muy buena. Había un problema con un compañero de la U en esa época. Me dice: ‘Oye, Johnny. Vo que eri derecho y decis las cosas como son, ¿por qué no le decis a ese hueón que deje de sapear?’”, habría dicho de entrada el oriundo de San Joaquín.

“Yo lo quedo mirando y le digo: ‘Pero hueón, a mi no me consta que lo haya visto haciendo algo malo, entonces no puedo llegar y decirle por algo que no haya visto’. Tengo que tener certeza de lo que realmente fue. ‘No sé hueón, si no te juro que le diría’“, agregó el golero, según contó en el programa del ‘Rambo’ denominado ‘Legado’.

Pese a que el mensaje del colocolino pude haber generado algún conflicto, Herrera remarcó que se sintió bien por el hecho que Vidal lo considerara una persona de ‘una sola línea’.

“Que Vidal me reconozca como he sido en mi vida, que antes nos agarrábamos siempre, es como que de una u otra forma hiciste las cosas bien. ‘Vo que eri care’ raja y decis las cosas como son, por qué no le decis que deje de sapear"”.

Hay que destacar que Johnny Herrera en ningún momento contó el nombre del jugador al que se habría referido el formado en Pedrero.