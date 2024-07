La ANFP responde a la controversia en torno a la Copa Chile, aclarando que el partido entre Presidente Ibáñez y Huachipato fue suspendido debido a las fuertes nevazones en Punta Arenas, ofreciendo reprogramarlo en otra ciudad, propuesta rechazada por Ibáñez. Tras una inspección, se determinó que las condiciones climáticas no permitían el juego y se decidió que un segundo aplazamiento significaría la eliminación del equipo. Huachipato avanzó de etapa para enfrentar a Imperial Unido, quien se retiró del torneo argumentando priorizar su competencia en Tercera División A. La ANFP lamenta esta decisión y defiende su actuación.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) salió al cruce de la polémica que azotado a la Copa Chile los últimos días, luego de un par de suspensiones, un abandono y un club, Huachipato, instalándose en ‘semis’ de su zona en la fase regional sin disputar ningún partido.

Incluso, Patricio Márquez, presidente de uno de los equipos afectados, Imperial Unido, expresó en conversación con BioBioChile que “cuando uno no ve disponibilidad, uno piensa que esto está arreglado, no se puede pensar en otra cosa”.

El comunicado de la ANFP

En relación a la programación y suspensión de partidos de Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar 2024, la Gerencia de Ligas Profesionales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, informa:

1.- El partido entre el Club Presidente Ibáñez y Huachipato se programó con considerable anticipación (se notificó a los clubes con más de 20 días de antelación) en Punta Arenas. Lamentablemente, este debió ser suspendido debido a las fuertes nevazones ocurridas en la zona.

2.- Ante dicha suspensión, se le ofreció al Club Presidente Ibáñez reprogramar el partido en otra ciudad a definir, entendiendo que los pronósticos climáticos daban cuenta que se mantendrían las nevadas, sin embargo, el club se negó rotundamente a esta opción, e incluso indicó que no estaban dispuestos a mover su localía de Punta Arenas.

3.- Conforme a lo anterior, el Directorio de la Federación de Fútbol de Chile acordó reprogramar el partido entre Club Presidente Ibáñez y Huachipato. También definió que, si las condiciones climáticas no eran buenas (nevazón) desde el día anterior al partido, éste no se realizaría y, como consecuencia, el club sería eliminado de Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar 2024, dada la imposibilidad de seguir reprogramando el encuentro, así como la negativa del propio club a buscar un recinto en una ciudad distinta de Punta Arenas.

4.- El sábado 29 de junio, el Cuerpo Arbitral designado por la Comisión de Árbitros, integrado por cuatro jueces, viajó a Punta Arenas y realizó un informe indicando que no estaban las condiciones climáticas para poder jugar, debido a que la fuerte nevazón y la condición del terreno de juego no cumplían con los estándares mínimos para poder desarrollar el evento. Para justificar este informe, se adjuntaron fotos y videos que evidenciaban el estado de la cancha y su entorno. Las bancas de suplentes, la zona técnica, los ingresos a camarines (ubicados a casi 100 metros del campo de juego), las bandas laterales del campo, entre otras áreas, se encontraban bajo una capa de nieve (que podía alcanzar los 40 cm en ciertos sectores). Se advirtió que no se encontraban las condiciones mínimas para realizar el encuentro, debido a que los jugadores, cuerpos técnicos, staff, árbitros y trabajadores del recinto deportivo habrían sido expuestos a un evidente riesgo.

5.- De esta forma, y cumpliendo con el acuerdo del Directorio de la FFCH, Huachipato avanzó de etapa, debiendo enfrentar al club Imperial Unido en los Octavos de Final de la Fase Regional de la Copa-Chile Coca-Cola Sin Azúcar 2024. Por su parte, Imperial Unido, al igual que todos los clubes participantes de este campeonato, fue debidamente informado del calendario deportivo del torneo, que incluye partidos a mitad de semana y que considera encuentros de “ida y vuelta” desde los Cuartos de Final de la Fase Regional.

6.- Pese a ello, fuimos informados sobre la decisión del Club Imperial Unido de retirarse de la Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar 2024, hecho que lamentamos y no compartimos en absoluto. Sus argumentos apuntan a una prioridad innegociable de participar en su categoría por sobre la Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar 2024, considerando que ellos podrían haber solicitado a la ANFA una reprogramación y/o ajuste en su calendario deportivo.