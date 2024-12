El estadio La Portada de La Serena se convierte en opción para albergar el partido de la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile, tras las negativas de Concepción y Temuco. La alcaldesa Daniela Norambuena dio el visto bueno para el encuentro, proponiendo que se realice entre el 25 y 26 de enero al mediodía. Sin embargo, la Delegación Presidencial de Coquimbo ve difícil que se concrete en La Serena, argumentando que no han recibido una solicitud formal. Esta sería la tercera negativa para recibir la Supercopa, que abrirá la temporada 2025 del fútbol chileno, con el presidente de Blanco y Negro planteando la idea de jugarla en partidos de ida y vuelta para evitar contratiempos logísticos.

El estadio La Portada de La Serena apareció en las últimas horas como opción para recibir el partido por la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, luego de las negativas de Concepción y Temuco.

Incluso, la alcaldesa serenense Daniela Norambuena dio el miércoles el OK para la realización del encuentro en el principal recinto deportivo de la ciudad.

“Estamos evaluando que sea al mediodía del 25 o 26 de enero. Somos la capital regional, tenemos un lindo estadio y la idea es que hagamos estos encuentros deportivos. Estamos muy contentos”, indicó la jefa comunal en diálogo con radio ADN.

“Nuestras capacidades regionales hoy día están ocupadas”: el portazo de la Delegación Presidencial de Coquimbo

Consultado por la opción que La Serena reciba el primer Superclásico de 2025, el delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna Penna, lo ve muy difícil.

“No hemos recibido una solicitud formal para que se realice este partido en La Serena, por tanto, no nos vamos a pronunciar sobre algo que no se ha formalizado”, expresó.

“Desde ya nosotros hemos planteado nuestra preocupación porque esto requiere de la coordinación y requiere de esfuerzos adicionales. Recordar que nosotros en verano tenemos muchos turistas, vamos a tener una cifra récord de turistas argentinos”, agregó.

Para cerrar el tema, la autoridad regional indicó que “la cartelera de eventos masivos con los dispositivos de Carabineros ya está y, por tanto, un encuentro de estas características requiere que otros medios se desplieguen, externos a la región, porque nuestras capacidades regionales hoy día están ocupadas y destinadas al reforzamiento de todas las actividades estivales del verano”.

Tercer portazo que recibe la Supercopa, duelo que abrirá la temporada 2025 del fútbol chileno. Previamente, los intentos de recibir el encuentro en el estadio Ester Roa y en el ‘Germán Becker’ fueron rechazados.

Ante estas negativas, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reiteró que la mejor idea es que la Supercopa se juegue en partidos de ida y vuelta. “Generar un partido con las dos instituciones más importantes del país fuera de la capital va a acarrear una serie de situaciones”, dijo.

