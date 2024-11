Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Segunda Sala del Tribunal de Penalidades de la ANFP rechazó la orden de no innovar solicitada por Universidad de Chile en su apelación por la denuncia contra el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, referente al partido pendiente ante Huachipato. La petición buscaba frenar la fecha 30 del Campeonato Nacional 2024, pero la medida fue dilatada hasta el próximo lunes, lo que significa que el torneo no se detendrá. Sin embargo, la apelación de La U fue aceptada, lo que renueva la esperanza de restarle puntos al equipo albo. La concesionaria de La U sigue sin resignarse a la derrota legal y busca revertir el fallo de la Primera Sala. A pesar de la postergación de la orden, la programación de la jornada no se verá afectada y el campeonato podría definirse este domingo con Colo Colo visitando a Deportes Copiapó y Universidad de Chile enfrentando a Everton.