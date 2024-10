Uno de los elencos nacionales que ha tenido gran cantidad de problemas en la temporada en el fútbol chileno es Santiago Wanderers, quienes en el segundo semestre de la Primera B han expuesto las falencias de un equipo que por ahora, lucha por su ascenso a la categoría de honor.

La polémica salida de Jaime García, los problemas con los guardia y las empresas de seguridad para los partidos y los dramas con las jugadoras del plantel femenino, tienen en el centro de la tormenta al ‘Decano’.

El primero de los casos que hizo desatar los problemas en el cuadro ‘Caturro’ fue la polémica salida de la banca de Jaime García, DT nacional que fue cesado de sus funciones en Santiago Wanderers por tener problemas con parte del directorio al querer citar a jugadores a los que el ‘Decano’ no quería extender contrato.

Fue así que BioBioChile Deportes charló con la presidenta de la Corporación de Santiago Wanderers, Angélica Escudero, quien no tuvo problemas en revelar los problemas y la poca comunicación entre la Sociedad Anónima que por ahora tiene dominio del cuadro ‘Caturro’.

Los problemas en la salida de Jaime García

En sus primeras palabras, Escudero detalló que “en la salida de Jaime García de Santiago Wanderers, el directorio actuó por debajo, en la medida que la ley les permite tomar las decisiones que en este caso fueron a espalda de la gente”.

“Nosotros como Corporación no estábamos al tanto de la decisión de sacar a Garcia y peor aún, si hubiésemos estado en conocimiento del tema, nos hubiese tocado el deber de levantar la mano y decir ‘ojo, esto ya nos arrastró problemas hace dos años con Sebastián Ubilla, que fue un juicio que se perdió y que también tuvo un alto valor que tuvo que cubrir Santiago Wanderers Sociedad Anónima"”, indicó.

Posteriormente, Angélica Escudero aseguró que “no hay un ejercicio autocrítico y reflexivo entorno a no cometer los mismos errores, no de hace 50 años, sino que los de hace 2 años. Entonces lamentablemente no existe esa evaluación de la pésima gestión que se está realizando y nos vuelve a poner en un mismo escenario que ocurrió hace dos años”.

“La verdad es que siempre tuvimos una relación muy cordial con Jaime García, no tenemos nada malo que decir de él. Entendemos que su llegada vino a revitalizar un poco el presente deportivo de Santiago Wanderers con una promesa incumplida, ya que no llegaron refuerzos de cara al segundo semestre y también condicionó lo que pudo haber sido su trabajo”, añadió.

“Cuando se le decide marginar de la banca técnica del primer equipo faltando tres fechas para el termino del torneo, nos pareció que más allá de los que estaba pasando en ese momento, no era idóneo sacarlo a falta de pocas jornadas. En ningún caso eso podría haber sido bueno, peor aún, considerando que teníamos chances de ir a la liguilla (aún las tenemos), y que desde ahí de podía disputar algo más, partiendo desde 0 y en busca del Ascenso”, enfatizó.

La suspensión del duelo entre Wanderers y UDec

Otro tema que también repasó la Presidenta de la Corporación Santiago Wanderers, Angélica Escudero, fue el ‘bochorno’ que se vivió en la jornada del pasado domingo, cuando el ‘Decano’ debió recibir a Universidad de Concepción por la Primera ‘B’, duelo que fue suspendido por falta de guardias y seguridad que acreditara y garantizara la realización del fútbol.

Con relación a esto, Escudero apuntó que “nosotros no teníamos información de la deuda que existía con la empresa de seguridad. Sí sabíamos (porque se había conversado en los directorios de Santiago Wanderers, donde tenemos dos representantes) que existían deudas con distintos proveedores, entre ellos la misma Corporación Santiago Wanderers”.

“Se decía que se iban regularizando y llegando a acuerdo con distintos proveedores para pactar una recandelarización de pagos para ponerse al día y no poner en riesgo la continuidad ocasional del fútbol”, deslizó.

Sin embargo, reveló que “lo que ocurrió ayer nos pilló tan de sorpresa como a todos los socios, socias e hinchas que llegaron al estadio y se encontraron que no habían guardias, que los accesos estaban cerrados y con que finalmente el partido se suspendió”.

“Con lo ocurrido arriesgamos la perdida de tres puntos y además, una multa que según las bases de la ANFP ascienden a 500 UF. Esto viene a empeorar aún más el panorama financiero y económico de este año que durante la temporada ya ha sido paupérrimo. En el año 2023, el ejercicio contable arrojó perdidas sobre los 1.200 millones de pesos. Este año el panorama no se ve tanto mejor”, señaló.

“Ha salido en prensa también que el accionista mayoritario, Reinaldo Sánchez, ha realizado préstamos a las arcas de la concesionaria y a esto se suma esta posible multa por compromiso que también sabemos que están impagos”, lanzó para luego sentenciar que “es por esto que el panorama es bien negro”.

El equipo femenino de Wanderers

Otro drama desatado hace algunas horas y en directa relación con Santiago Wanderers es la fuerte acusación de la jugadora de las ‘Decanas’, Marinka Huircan, quien denuncio que era el equipo femenino de los ‘Caturros’ quienes pagaban los guardias y la seguridad para disputar los partidos de la temporada, en una campaña donde lograron el ascenso a Primera División.

Con relación a esto, Escudero reconoció que “no manejamos el detalle de esa información. Lo que sí sabemos es que para los partidos de equipo de Santiago Wanderers femenino, no existe un arriendo del estadio de parte de la Concesionaria del equipo. El estadio se cede gratuitamente por gestión del Seremi de Deportes de la región de Valparaíso para que jueguen las ‘Decanas"”.

“Todo eso es gratuito y por ende, Santiago Wanderers no puede cobrar entrada para los partidos para ver a las ‘Decanas’. En ese sentido, no se contrata un cuerpo de guardias, sino que hay un par de personas que están velando por la seguridad, entendiendo que de momento, desafortunadamente el fútbol femenino tampoco tiene la convocatoria que tiene el masculino”, aseguró.

“Ahora, no tenemos conocimientos (desde la Corporación) de que hayan sido las jugadoras quienes han tenido que financiar a estar personas, lo que me parece algo totalmente nefasto, ya que existe un proyecto de profesionalización del fútbol femenino que ya es ley y que la idea era fomentar no solo la regularización laboral de las jugadoras, sino que avanzar en que la competencia femenina (organización del campeonato) también sea más profesional que antes”, destacó.

“Den un paso al costado”

Por último, desde la Corporación fueron contundentes en su mensaje al asegurar que “el llamado es que siempre se cuide Santiago Wanderers, porque lo que hemos visto en este últimos años es que la prioridad de quienes son accionistas mayoritarios Santiago Wanderers Sociedad Anónima no es el fútbol, por lo que se ha dejado de lado los logros, resultado y los objetivos que todos los wanderinos y wanderinas estamos esperando, que es el volver al fútbol de honor”.

“Los objetivos de estas personas parecen estar más bien vinculados a otro tipos de rubros. El transporte en caso de Reinaldo Sánchez, accionista mayoritario, la política en el caso de Rafael González, quien es el segundo accionista mayoritario y ahora se está postulando como Alcalde de Valparaíso”.

Por último reconoció que “al parece que la prioridad no es el fútbol y hacemos un llamado de que si eso seguirá siendo así, den un paso al costado para que nosotros podamos administrar la rama del fútbol profesional”.