El Colegio de Entrenadores de Chile condenó la actuación de Santiago Wanderers y su presidente, Reinaldo Sánchez, en el despido de Jaime García, exigiendo respeto y criticando la injerencia de directivos en decisiones técnicas. Tras revelar el sueldo de García, Sánchez fue cuestionado por el gremio de entrenadores por su accionar personal y por no promover el respeto entre los actores del fútbol chileno.

El Colegio de Entrenadores de Chile sacó la voz este martes para condenar el actuar de Santiago Wanderers y específicamente del presidente del club porteño, Reinaldo Sánchez, en el despido de Jaime García.

Tras concretarse la salida del oriundo de Cartagena del banco del ‘Decano’, el expresidente de la ANFP disparó con todo al decir que “si estuviera en Colo Colo, también lo hubieran echado cagando (…) Esperábamos más de Jaime García, mucho más“.

Luego, el mandamás del ‘Decano’ acentuó sus críticas, revelando el sueldo que recibía el estratega de 47 años. “Uno trata de hacer lo mejor, pero en este caso fueron Luis y Matías (Sánchez) los que trajeron a Jaime García, y salió carísimo… Empezamos con 22 millones y cuando iba a firmar dijo 30 millones. Encontraba más caballero a (Francisco) Palladino”, dijo.

Estos dichos del empresario microbusero encontraron la inmediata respuesta del Colegio de Entrenadores, quienes emitieron un comunicado lamentando el accionar de la tienda de Valparaíso.

“En medio de la crisis que vive nuestra actividad actualmente, se hace difícil entender algunas situaciones o decisiones directivas y esta en particular se entiende más desde el punto de vista personal o individual y no desde un lineamiento institucional, que entendemos debería tener una institución de fútbol profesional”, comenzó diciendo.

“Se entiende la importancia de los directivos en la realidad actual del fútbol chileno, pero no es posible suscribir desde el punto de vista técnico que estos puedan exigir injerencia en la definición de alinear a los futbolistas que disputan un partido“, añadió.

Por otro lado, el gremio que preside Carlos Ramos apuntó que “en el fútbol, al igual que en todas las actividades económicas, los salarios cuando se firma un contrato son consensuados, por tanto no existe obligación de ninguna de las partes de firmar en caso de que no esté de acuerdo con el monto por una prestación profesional”.

En la misma línea, el Colegio de Entrenadores apuntó que “si bien el dirigente en cuestión tiene experiencia en la actividad, no se puede soslayar que su recorrido es recordado no sólo por aspectos positivos, en particular en lo referido a lo laboral”.

“En consideración al actual presente del fútbol chileno, si bien entendemos que las polémicas y las noticias de conflicto tienen especial repercusión y concitan interés en estos días, creemos que el mundo del fútbol debe buscar y promover el respeto entre los distintos actores, así como relevar las propuestas que inviten a mejorar en los distintos ámbitos de nuestra actividad”, sentenció.