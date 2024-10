La salida de Jaime García de Santiago Wanderers continúa generando controversia en el club porteño, especialmente entre los jugadores que han salido a respaldar a su ex entrenador. Tras Carlos Muñoz, ahora Marcelo Cañete se suma al coro de críticas, revelando que no ha estado jugando debido a una cláusula contractual que le renovaría automáticamente hasta el 2025 si disputaba otro encuentro. Cañete lamenta la destitución de García, a quien considera que pagó las consecuencias por no acatar órdenes de la dirigencia de sacarlo a él y a sus compañeros. Héctor Robles asume como nuevo técnico del equipo, que buscará asegurar un lugar en la liguilla de ascenso de la Primera B enfrentando a Universidad de Concepción el próximo domingo.

La salida de Jaime García de Santiago Wanderers sigue generando resquemores en la interna del club, especialmente, en jugadores que no han dudado en salir a respaldar a su ex director técnico.

Si en primer lugar fue Carlos Muñoz, ahora fue el turno de Marcelo Cañete, quien desnudó su situación en el equipo caturro y a su vez, la de su cesado estratega.

“No estoyy jugando por lo contractual. Si juego un partido más se renueva automáticamente para el 2025. Sé que no me dejan jugar por esa razón, no me dejan competir. He jugado todo el torneo y cuando se me estaba por cumplir la renovación, da la casualidad que no pude jugar más”, comentó el exvolante de La U a EnCancha.

En ese sentido, además, lamentó el despido de Jaime García, que desde su punto de vista, “asumió cuando las cosas no venían de buena forma”.

“A Jaime (García) le costó el puesto lamentablemente por no acatar órdenes de la dirigencia, por no querer sacarme a mí y a mis compañeros”, aseveró Cañete.

Cabe señalar quien asumió el puesto tras la salida del ex DT de Ñublense de la banca del elenco de Valparaíso es Héctor Robles.

El domingo 20 de octubre, el ‘Decano’ recibirá como local desde las 12:30 horas a la Universidad de Concepción, con el objetivo de asegurar un puesto en la liguilla de ascenso de la Primera B.