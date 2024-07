En abril pasado una jugadora del Club Deportes Antofagasta realizó una grave denuncia en contra del entonces entrenador del plantel femenino ‘Puma’, Aldo Chanampa.

Camila Alsina, delantera argentina de la tienda nortina, acusó en redes sociales al director técnico de violencia contra una compañera. “Se le paró a una compañera (María Silva) estirando el pecho y diciéndole ‘¿Qué dijiste?’, de una forma muy agresiva haciendo contacto con una jugadora”, dijo.

“Que yo sepa, eso no se hace ni con los hombres ni con nadie. No puedo aguantar este trato, lo quiero fuera”, añadió.

Tras una investigación interna realizada por el club, el CDA decidió destituir a Chanampa como estratega del primer equipo femenino, que milita en la serie de honor.

Fabián Castillo asumió como director técnico interino y la semana pasada se anunció la llegada de Alex Castro, ex seleccionador nacional Sub 17, como nuevo estratega oficial.

Los descargos de Aldo Chanampa

El ahora exentrenador de Antofagasta acusó en las últimas horas un despido injustificado y exige que se diga la verdad sobre el supuesto caso de maltrato contra una de las futbolistas.

El profesional lamentó en diálogo con BiobioChile la “funa” y la “acusación falsa de maltrato laboral” en su contra por parte de dos jugadoras.

A la hora de contar su versión de los hechos, ocurrido el jueves 25 de abril, Chanampa indicó que “me voy con un grupo de jugadores al arco sur de la cancha Lautaro, que queda lejos de donde vivíamos (en la Casa Puma), quedan las tres arqueras, unas defensas y jugadoras para sacar centros. Esto con el entrenamiento ya finalizado”.

“Llame a unas jugadoras que estaban a la altura de la mitad de cancha, al borde por fuera justo en la mitad. Mi intención era involucrar dos delanteras para que sea una oposición, por lo que consideré a Alexandra Brito y Camila Alsina”, agregó.

“Al llamarlas Camila me hace con el brazo que no y era entendible, porque se habían enfriado. Ahí tuve que mover piezas y le digo a María Silva, que estaba lanzando tiros de esquina, que viniera para hacer oposición con otra jugadora. En eso que nos estamos reordenando veo que algunas jugadores estaban realizando lanzamientos penales por su cuenta”, complementó.

Continuando con su relato a este medio, el ex DT ‘Puma’ contó que “yo no dije nada, me sorprendí y lo consideré una chacota al estar también las tres arqueras al arco… Veo que hay una jugadora acomodando la pelota en el punto penal, yo voy y -cuando no tenía el balón en sus manos- pateo el balón al tiro de esquina. Tras cartón, María Silva me dice ‘puta el hueón desagradable’, a los que respondo ‘¿Tiene algún problema Silva?’”.

“Luego me responde ’Qué desagradable eres’, y le vuelvo a preguntar ‘¿Silva le pasa algo?, y me dice ‘hueón desagradable’. Eso fue lo que sucedió”, apuntó.

Chanampa aclaró que nunca hubo un ‘pechazo’ ni agresión. “Llegando a la Casa Puma, almorzando, me deja un mensaje Manuel Donoso, gerente del club, indicándome que habían presentado una acusación en contra mía por acoso laboral y maltrato por correo y que había sido María Silva”.

“Le aclaré a don Manuel que en ningún momento hubo acoso laboral, ni maltrato… Me dice que aquí no hay acoso. Donoso toma nota con Claudio Castillo, presidente del Club Deportivo SQM, quien administra la rama femenina de Antofagasta. Me dicen que harían una investigación, que existe un video -ahí yo quedé más tranquilo- y después el club saca un comunicado señalando la ‘separación física de ambas partes’ mientras dure la investigación”, mencionó.

“Me sacaron de la Casa Puma y yo le dije a Castillo que era incómodo vivir ahí con un grupo de jugadoras. Nunca lo encontré adecuado, es complicado compartir el baño y cierto grupo me quería sacar… Me fui a la casa del utilero y esperaba que con el video todo se aclarara”, señaló.

Al correr de los días y al no existir novedades de parte del club, Aldo Chanampa se comenzó a impacientar: “Solo quería que esto terminara porque me habían hecho un gran daño… en una charla informal con el coordinador de la rama supe que el video ratificaba mi versión y allí esperaba mi reintegro”.

Luego, el estratega se centró en el tema de su sorpresivo despido: “Estando con licencia médica, cayendo en una tremenda depresión, me enteró de la desvinculación con la llegada de una carta a mi domicilio, en la cual ellos me señalan que me desvinculan basado en una denuncia realizada por María Silva por eventual acoso laboral”.

De esta forma, se le colocó fin a su contrato sin derecho a indemnización desde el 24 de mayo. “Busco con nuestros abogados que se limpie mi imagen, que es lo primordial por esta acusación falsa y funa. Que se me cancele todo el daño psicológico, moral, perjudicial hacia mi persona, como profesional y padre de familia. Que digan la verdad”, dijo.

“Hemos solicitado el video, el Club Deportes Antofagasta no lo ha hecho llegar a mis abogados, donde allí se aprecia que no hay contacto físico, ni agresión verbal… Nosotros presentamos un recurso de protección contra Camila Alsina y contra un medio periodístico que se hizo parte de la funa”, cerró.