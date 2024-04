Camila Alsina, delantera argentina de Deportes Antofagasta, realizó en las últimas horas una grave acusación contra el entrenador del equipo, Aldo Chanampa.

La jugadora de 20 años utilizó sus redes para denunciar al director técnico de Las Pumas de violencia contra una compañera. Y no solo eso, Alsina destapó otras actitudes que la tienen apesadumbrada y con ganas de renunciar.

“Perdón, nunca en mi vida pensé que iba a hacer esto, pero ya no aguanto más. Necesito volver a estar feliz. ¿Cómo es eso de que una persona me cause tener ganas de llorar todo el día? Necesito a ese señor afuera. Aldo Chanampa, DT amateur y además no tiene una idea de lo que es el fútbol”, arrancó en su escrito la joven atacante.

“Quiero comentarles la situación que estamos pasando. Esto lo hago individual, ya que no quiero meter a mis compañeras por si llega a pasar algo”, añadió.

A la hora de detallar la acusación, la exjugadora de Defensores del Belgrano, River Plate, Huracán y Deportes Puerto Montt contó: “Hoy ver cómo se le paró a una compañera estirando el pecho y diciéndole ‘¿Qué dijiste?’, de una forma muy agresiva haciendo contacto con una jugadora. Que yo sepa, eso no se hace ni con los hombres ni con nadie. No puedo aguantar este trato, lo quiero fuera”.

“Estoy trabajando con alguien tan irrespetuoso que nunca pensé que iba a decir esto, pero este señor me está haciendo dar ganas de renunciar a lo que amo. Estoy tan mal psicológicamente, mi salud mental y la de muchas compañeras está tan mal que no nos dan ganas de ir a entrenar”, añadió la oriunda de Las Heras.

De acuerdo al sitio Contragolpe.cl, la tienda nortina acusó recibo de la situación. “El club activó los protocolos acordes a la situación, apenas tengamos mayor claridad y certeza respecto a lo ocurrido nos pronunciáremos como institución”, mencionó la tienda nortina al citado medio.