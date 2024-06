Ya terminada la primera rueda del Campeonato Nacional de fútbol, varios equipos seguirán jugando debido a los partidos de Copa Chile, ¿sabes cuáles son los cruces y qué elencos se enfrentan?

Recordemos que esta es la 44° edición del torneo que junta a 78 equipos de varias divisiones, incluso amateurs, en todo el país.

¿Cuándo se juega la Copa Chile?

En concreto, las primeras fases de la Copa Chile 2024 ya inició con clubes amateurs y de tercera división. Ahora es el turno de los octavos de final de cada zona: Norte, Centro norte, Centro sur y Sur.

La instancia (Fase Regional), que reúne a 16 elencos en cada zona, concentrará 32 enfrentamientos solo de ida entre este viernes 14 y el próximo lunes 17 de junio. Así, de indemadito se sabrá al elenco ganador, ya que no hay partido de vuelta.

El ganador de cada llave pasará a la siguiente ronda de cuartos de final, y así hasta la definición de la Copa Chile en la final, que de ganar, otorga un cupo como Chile 4 a Copa Libertadores 2025.

Eso sí, ciertas fechas debieron suspenderse debido al intenso sistema frontal que ha dejado fuertes lluvias en varias regiones de Chile, incluyendo damnificados y personas aisladas.

¿Cuáles son los cruces o partidos de Copa Chile por zona?

Zona Norte

Sábado 15 de junio

Municipal Mejillones vs. Deportes Copiapó: 12:00 horas.

Municipal Rolando Club Barcelona vs. Cobreloa: 15 horas.

Municipal Salamanca vs. Coquimbo Unido: 18:00 horas

11 de septiembre vs. San Marcos de Arica: 20 horas.

Norte Unido vs. Deportes Iquique: 20 horas.

Domingo 16 de junio

Trasandino vs. Deportes La Serena: 12:30 horas.

Lunes 17 de junio

Provincial Ovalle vs. Cobresal: 15 horas.

Central Norte vs. Deportes Antofagasta: 19:00 horas.

Zona Centro Norte

Viernes 14 de junio

San Luis vs. Everton: 19:00 horas.

Sábado 15 de junio

San Antonio Unido vs. Unión La Calera : 15:00 horas.

Deportes Melipilla vs. Unión San Felipe: 15:00 horas

Concón National vs. Santiago Wanderers: 17:30 horas.

Domingo 16 de junio

A.C. Barnechea vs. Deportes Limache: 12:00 horas.

Santiago City vs. Palestino: 15:00 horas.

Glorias Navales vs. Universidad Católica: 17:30 horas.

Lunes 17 de junio

Municipal Puente Alto vs. Universidad de Chile: 19:00 horas.

Zona Centro Sur

Sábado 15 de junio

Deportes Rengo vs. Deportes Santa Cruz: 15:00 horas.

Deportes Recoleta vs. Audax Italiano: 15:00 horas.

Real San Joaquín vs. Santiago Morning: 15:00 horas.

Club Seminario vs. Magallanes: 16:00 horas.

Domingo 16 de junio

Colegio Quillón vs. Colo Colo: SUSPENDIDO.

Lautaro de Buin vs. O’Higgins: 15:00 horas.

Marcos Trincado vs. Unión Española: 15:00 horas.

General Velásquez vs. Curicó Unido: 15:00 horas.

Zona Sur

Sábado 15 de junio

Presidente Ibáñez vs. Huachipato: 12:00 horas.

Vicente Pérez Rosales vs. Universidad de Concepción: 15 horas.

Imperial Unido vs. Fernández Vial: 15 horas.

Provincial Osorno vs. Deportes Temuco: 15 horas.

Deportes Concepción vs. Deportes Linares: SUSPENDIDO.

Domingo 16 de junio

Alas Portuarias vs. Deportes Puerto Montt: 14:00 horas.

SAU Temuco vs. Ñublense: 15:00 horas.

Comunal Cabrero vs. Rangers: 16:00 horas.

¿Dónde ver los partidos de Copa Chile por TV y streaming?

Algunos de los partidos de Copa Chile de este fin de semana serán transmitidos por el canal TNT Sport Premium y por la aplicación de pago y streaming Estadio TNT.