Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, no quiere partidos de Copa Chile en el estadio Ester Roa Rebolledo este fin de semana, argumentando que el césped no está en condiciones debido a las intensas lluvias en la zona. A pesar de la aprobación inicial de los partidos por la Delegación Presidencial de la Región, se espera una reevaluación por parte de Carabineros y de no contar con contingente policial, los partidos podrían suspenderse.