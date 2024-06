En una distendida conversación, Jorge Almirón no escondió sus alabanzas para Luciano Cabral e incluso, admitió su interés en contar con el futbolista en Colo Colo.

Los positivos dichos para el crack de Coquimbo Unido tuvieron lugar en ESPNF90, cuando el ex estratega de Boca Juniors fue consultado sobre las características de jugadores que prefería. Fue ahí que el periodista Francisco Sagredo puso sobre la mesa el nombre del trasandino y al instante, el DT albo respondió.

“Sí, claro, me gusta, juega bien. Tiene 111 partidos en su carrera. Se le frenó justo en el desarrollo. Tiene muy pocos partidos por lo que le pasó”, partió diciendo.

Pese a ello, Almirón fue claro respecto a Luciano Cabral y aseguró: “Me gustaría (que llegue a Colo Colo), los jugadores de esa característica me encantan”. Eso sí, advirtió de una decisión clave.

“Tengo que hacer un estudio, mostrarle algo al club y tomar una decisión. Son tres refuerzos y tenemos que tomar la mejor decisión, no sólo yo. Porque si no anda bien le queda al club y si me voy, le queda. Hay que verlos juntos”, apuntó.

Por último, Jorge Almirón dejó en claro que a la hora de elegir incorporaciones, “más allá de la posición, que sea algo que le quede al club no sólo para la Libertadores, sino, que le quede en precio, beneficio y edad para competir mucho tiempo a otro nivel”.

