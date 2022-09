Continúan los coletazos entre Jorge Valdivia y Claudio Borghi, tras las primeras declaraciones del exjugador del Palmeiras donde señaló hace algunos días que entre el proceso de Marcelo Bielsa y el de Jorge Sampaoli, no hubo nada, ninguneando la labor del ex DT de Colo Colo, al mando de La Roja.

Posteriormente, el actual comentarista de TNT Sports, le devolvió la manga a su expupilo, al señalar en una entrevista en Radio Futuro que “él debería saber que quizás por ahí lo que yo me despojo, él lo puede usar como una fuente de trabajo”, al revelar que él fue el primero en ser llamado por ADN para trabajar en su programa.

Tras estos ácidos comentarios entre ambos, el exjugador de la selección nacional habló en una entrevista a fondo con El Deportivo de La Tercera, en donde lanzó toda la artillería contra su extécnico cuando coincidieron en el ‘Cacique’.

Descargos

En un inicio, el ‘Mago’ Valdivia reveló: “Yo hago un paréntesis y agrego que entremedio de Bielsa y Sampaoli estuvo Claudio Borghi, quien no tuvo un buen rendimiento futbolístico ni táctico, donde la selección no mostró lo que venía haciendo con Bielsa”.

“Entre Bielsa y Sampaoli vino Borghi con malos resultados. Primero, con la eliminación en la Copa América con Venezuela, con un plantel extraordinario, con un equipo armado que dejó Bielsa. Y fuimos eliminados sin respuestas técnicas y futbolísticas desde la banca con un entrenador que era él (Borghi)”, sentenció.

Posteriormente, habló sobre uno de los puntos que abordó el ex campeón del mundo con Argentina, quien señaló que en su faena con la selección nacional, disfrutó de ser el primero en las eliminatorias. “Dice que su Selección estuvo primera, pero eso no significa nada. Lo que importa en esto es clasificar a los mundiales, es ser campeón, ganar cosas”, indicó.

“Me extraña que un tipo se jacte de que fue primero en una Eliminatoria cuando lo echan por malos resultados y después llega un entrenador que clasifica a esa selección al Mundial”, sostuvo Valdivia.

Luego, habló de la carrera que tuvo Borghi cuando fue jugador, donde destacó que “el gran Bichi Borghi es el de Argentinos Juniors. Como jugador tuvo una carrera que no es de perro grande. Hay que destacarle que fue campeón del mundo, que fue un gran jugador, pero lamentablemente no jugó en ninguno de los equipos que pasó”.

“Perros grandes son Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo. Perro grande no lo considero, porque como entrenador tampoco fue perro grande. Sabiendo muy poquito pudo ser campeón cuatro veces con un Colo Colo plagado de estrellas”, sostuvo.

El ‘Bautizazo’

Un punto sensible que tocó ‘El Bichi’ cuando habló hace algunos días de Jorge Valdivia, fue que el en su periodo tuvo que sacar a 5 jugadores por el reconocido ‘Bautizazo’, en donde se apunta directamente al exvolante ofensivo, como uno de los cabecillas en el polémico caso de La Roja.

En sus descargos, Valdivia confesó: “Me extraña que diga que no era inamovible. En Colo Colo yo era inamovible para él, lo ha declarado toda su vida. Siempre ha dicho que he sido su debilidad, es cosa de buscar en google”.

“Él me lleva a la Selección que disputó la Copa América en Argentina, incluso lesionado. En Colo Colo fui pilar fundamental. Y en la Selección siempre dijo que fui fijo. Vuelve a demostrar su verdadera cara cuando se siente ofendido: empieza a atacar, a hablar desde lo personal”, puntualizó.

Además, reconoce lo que pasó ese día y lanza una bomba que no se conocía del trabajo de Claudio Borghi en la selección nacional. El excementero reveló que “te insisto en que asumo mi responsabilidad. Te lo he dicho en otras entrevistas. Yo me equivoqué. Siento que está bien el castigo porque incumplimos a una orden”.

“Pero Borghi debió manejarse de la misma manera que lo hizo el día anterior, porque antes de nuestro ‘bautizazo’ llegó un jugador con la cabeza rota de una fiesta. Además, cuando habla de indisciplina, no creo que Bielsa o Sampaoli usaran Juan Pinto Durán los lunes para hacer asados con los amigos“, afirmó.

Por otra parte, pidió que su exentrenador, respete y reconozca los códigos, ya que no entiende los dardos que envía a Marcelo Bielsa y a Jorge Sampaoli. “Bielsa nunca le respondió a Borghi y él se cansó de hablar de Bielsa y Sampaoli. Me imagino que él sentirá que no tiene que ver con códigos. Uno considera que sí, siente que sí”, lanzó.

Por último, comentó: “Los códigos de él son muy distintos al de todos los otros. Él habla de los videos que encontró de Bielsa, que los encontró maravillosos, pero no le sacó provecho”.

“Lo podría haber usado para trabajar los balones detenidos, porque en Colo Colo no trabajábamos balones detenidos; cuando teníamos partidos amistosos; para saber quién era el lateral derecho de Francia y no improvisar. Sus códigos son muy distintos al resto”, finalizó.