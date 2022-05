Jorge ‘Mago’ Valdivia, exjugador de Colo Colo y La Roja, se enfrascó en una áspera discusión en redes sociales con los hinchas albos luego de la caída del ‘Cacique’ en Copa Libertadores.

El volante no compartió el resumen del técnico Gustavo Quinteros luego del 4-0 ante River Plate, volviéndose tendencia en redes sociales por su análisis de la derrota.

Pero no solo fanáticos de Colo Colo le respondieron. Entre todos los comentarios, un hincha de Universidad de Chile lo trató de “curao” por sus dichos, provocando la furia del volante.

“Ctm no no lo estoy. Tú no perteneces a esta categoría, estamos hablando de Libertadores, de torneos internacionales (sic)”, respondió molesto Valdivia.

“Ctm tu lugar es rogar para que tu equipo no descienda. Ctm la última vez que tomé fue después de un 4×1 en el monumental con 3 de Paredes (sic)”, agregó el ídolo de Colo Colo y Palmeiras.

Revisa el comentario del ‘Mago’ Valdivia: