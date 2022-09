Jorge Valdivia, exvolante de La Roja y Colo Colo, volvió este jueves al estadio Monumental para el duelo del ‘Cacique’ ante Unión Española, válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Lo hizo no como jugador, sino que en su rol de comentarista de radio ADN, pero su experiencia no fue la esperada.

Y es que según contó el propio ‘Mago’, tuvo más de un inconveniente para ingresar al reducto de Pedrero tras problemas con una guardia de seguridad.

“¿Cuál era el nombre? Valentina, parece. Casi no me dejan entrar. Valentina no me quería dejar entrar porque decía que era un desconocido”, reveló el retirado volante.

Pese a que sonaba molesto, luego Jorge Valdivia bajó un cambio y agregó que “sí, yo tuve unos inconvenientes, pero mejor dejarlo pasar porque estamos viviendo una linda tarde de fútbol”.

En lo deportivo, Colo Colo aplastó 4-0 al elenco hispano y se afianzó en la cima del torneo, sumando 51 unidades y manteniendo la ventaja de 9 sobre su escolta Curicó Unido.