Un entrenador que fue tetracampeón con Colo Colo en el torneo nacional fue Claudio Borghi, exjugador argentino que posterior a sus años brillantes al mando del ‘Cacique’, se hizo cargo de La Roja, luego a la salida de Marcelo Bielsa.

Lamentablemente para el trasandino, su faena al mando de la selección nacional no fue la mejor, ya que diversos actos de indisciplina y los malos resultados, hicieron que fuese destituido de la banca chilena, en donde rompió lazos con jugadores que vio crecer en el cuadro ‘popular’.

Uno de ellos fue Jorge Valdivia, estético y pulcro volante chileno que fue apuntado como uno de los cabecillas del llamado ‘bautizazo’ que terminó con la salida de 5 jugadores estelares del ‘equipo de todos’.

El exjugador que brilló en Palmeiras, fue panelista en una entrevista que ADN le realizó a Jorge Sampaoli y en donde el ’10’ ninguneo la faena de Borghi al mando de el conjunto nacional.

“El trabajo de Jorge Sampaoli y Marcelo Bielsa fue espectacular, pero no debemos olvidar que entre medio de su llegada hubo otro entrenador (Claudio Borghi) con el que no pasó nada, con el mismo plantel, así que no es tan fácil ganar, hay que valorar más”, sostuvo Valdivia.

Replicas

El actual panelista de TNT Sports, Claudio Borghi se sintió ofendido y ninguneado por su expupilo, que en un programa de Radio Futuro, replicó las palabras del ‘polémico’ volante ofensivo ex seleccionado nacional.

En el diálogo, Borghi comentó que “en sus dichos Jorge Valdivia tiene toda la razón. Yo no gané nada en la selección chilena, absolutamente nada. No pude ir al mundial y no pude ganar la Copa América, pero si pudimos ser primeros en las eliminatorias, algo que ni antes ni después se pudo repetir en este sistema”.

“Tenía mucha ilusión en ese proceso y Valdivia se equivoca, porque no era el mismo equipo que Bielsa y Sampaoli utilizaron, porque yo tuve que cortar a cinco jugadores por un acto de indisciplina. Cuatro de ellos eran titulares inamovibles, no Valdivia, y a partir de ahí tuve problemas”, indicó el ex campeón del mundo con Argentina.

Así también, continuó defendiéndose y respondiendo las indirectas que Valdivia lanzó sobre él. “ADN me llamó para trabajar ahí después de la salida de Juan Cristóbal Guarello y todo el problema que tuvieron. Yo dije que no, y ese ‘no’ le permitió a Jorge Valdivia entrar a trabajar ahí”, lanzó fuertemente.

“Él debería saber que quizás por ahí lo que yo me despojo, él lo puede usar como una fuente de trabajo. Puede que le vaya bien, pero todavía debe entender que le falta bastante para saber ubicarse en el puesto donde él está”, sostuvo.

Sin embargo, no fue todo lo que replicó, ya que fue más allá y expresó: “Me duele porque lo conozco hace mucho tiempo, porque conozco a su madre y padre, al hermano. No sé si fui alguna vez importante en su vida”.

“Me da pena que la gente tenga siempre el odio siempre a flor de piel, pero cada uno sabe manejarlo. Es algo que me llama la atención. El problema es cuando tus cagadas se las quieres endosar a otra persona”, finalizó Claudio Borghi.

Un nuevo episodio que envuelve a Jorge Valdivia y a uno de sus ex entrenadores, que contestó sin pelos en la lengua al ninguneo realizado por el ’10’ que fue clave para su equipo cuando consiguieron el tetracampeonato del ‘Cacique’.