Jorge Valdivia se refirió a lo que ocurrió en Puerto Ordaz en plena Copa América de 2007, luego de que tras la derrota ante Brasil y consiguiente eliminación, se destapara un acto de indisciplina por el que tuvieron que dar una conferencia de prensa.

En Chilevisión, el “Mago” recordó que “bajó el ‘Choro’ Navia, Rodrigo Tello, Jorge Vargas, Álvaro Ormeño, Pablo Contreras y yo. Y siempre he hecho típicas bromas juveniles que, a mi modo de ver, no hacen tanto daño. ¿Qué hice? Le tiré jamón a un compañero, le puse mermelada en el cachete a otro, pero eso no detonó en lo que posteriormente se transformó”.

Recordar que el altercado ocurrió días antes del partido contra Brasil en el que Chile cayó por 6-1.

“Se nos acusó de querer agredir sexualmente a una persona, a una mujer que estaba trabajando en ese minuto en el desayuno. Lo que detonó todo, fue que uno de los compañeros, que no fui yo, le dijo ‘¿te han hecho el amor a las 7 de la mañana?’. Entonces posterior a ese comentario, que no diré quien fue, pero él sabe perfectamente, vino todo lo que vino después”, explicó.

El “Mago” reconoce su error y lo admite, pero aclara que fue otro compañero el que desató toda la situación posterior. Los jugadores involucrados fueron inicialmente sancionados con 20 partidos con la selección, pero tras pedir disculpas públicas a la ANFP y los hinchas, el castigo fue rebajado a la mitad de encuentros.

Luego de avanzar desde el grupo B de aquella Copa América, La Roja cayó ante Brasil y se despidió del torneo.