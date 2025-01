Denis Law, leyenda del Manchester United y del fútbol escocés, falleció el pasado viernes a los 84 años.

El escocés marcó 237 goles en 404 partidos en el United, siendo el tercer máximo goleador de la historia de los ‘Diablos Rojos’, solo por detrás de Wayne Rooney y Bobby Charlton.

Con la selección escocesa jugó 55 partidos y anotó treinta goles, lo que le convierte en el máximo artillero junto a Kenny Dalglish.

“Con mucha tristeza tenemos que contaros que nuestro padre, Denis Law, ha fallecido”, dijo la familia del delantero en un comunicado.

“Luchó una dura batalla, pero ahora está en paz. Nos gustaría agradecer a todo el mundo que ha contribuido a su bienestar y cuidado, tanto en el pasado como ahora. Sabemos lo mucho que la gente le ha ayudado y querido y siempre lo hemos apreciado. Muchas gracias”, finaliza el oficio.

Con pasado en el Huddersfield Town, Manchester City, Torino y Manchester United, Law se retiró del fútbol en 1974 dejando un palmarés en el que conquistó dos ligas inglesas, una FA Cup y la Copa de Europa de 1968.

Junto a George Best y Bobby Charlton formó la conocida “Holy Trinity” (Sagrada Trinidad) en el Manchester United.

A nivel individual ganó el Balón de Oro en 1964, siendo el único escocés en la historia en conseguirlo.

En 2021 le diagnosticaron alzheimer y demencia vascular.

“Siempre será celebrado como uno de los mejores jugadores en la historia del club y uno de los más queridos. El gran goleador. Su talento innato, su espíritu y su amor por del deporte le hicieron el héroe de una generación. Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Denis. Sus recuerdos vivirán para siempre”, añadió el Manchester United en un comunicado.

Manchester United is saddened to bring you the following statement from the family of Denis Law.

— Manchester United (@ManUtd) January 17, 2025