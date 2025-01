Era la promesa del motociclismo: muere a los siete años el piloto Sid Veijer tras grave accidente

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El piloto neerlandés de siete años, Sid Veijer, falleció tras un grave accidente ocurrido el 22 de diciembre mientras conducía una mini moto en un karting techado, sufriendo heridas en la cabeza y la cara. A pesar de ser considerado una promesa del motociclismo en Países Bajos y haber sido campeón del Junior A de mini motos, Sid no logró sobrevivir a sus lesiones. La familia Veijer confirmó su deceso tras luchar intensamente por su vida, dejando un profundo pesar en el ámbito deportivo y familiar. Desarrollado por BioBioChile

Sid Veijer, piloto neerlandés de solo siete años, murió este domingo a consecuencia de un grave accidente ocurrido el pasado 22 de diciembre.

El menor conducía una mini moto en un karting techado, pero una fuerte caída le provocó heridas en la cabeza y la cara, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital donde su estado era crítico.

Pero ahora, según detalla Marca, la familia de Sid ha confirmado que el novel corredor no sobrevivió a las lesiones de su accidente y falleció en las últimas horas del domingo.

“Sid luchó como un león. Luchamos con él hasta el último minuto con todo lo que teníamos. Los médicos y enfermeras hicieron lo que pudieron”, detalló la familia Veijer en un comunicado.

Según el citado medio, Sid Veijer ya era considerado la gran promesa del motociclismo en Países Bajos tras proclamarse campeón del Junior A de mini motos.

Además, el menor era sobrino de Collin Veijer, piloto que este 2025 hará su debut en la Moto 2.

“Luchaste tan duro como pudiste, pero no pudiste ganar esta dura y difícil batalla. Estoy muy orgulloso de y nunca olvidaré los momentos divertidos que pasamos juntos, aunque no estuve mucho contigo. Nunca te olvidaré como persona. Me motivas aún más a luchar tan duro como lo hiciste. Te amo Sid”, lamentó el piloto.