El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, relativizó la responsabilidad de su delantero, Erling Haaland, en la crisis de resultados que persigue al equipo, y señaló que la mala situación del campeón vigente de la Premier se debe al “conjunto en general”, no a un futbolista en concreto.

Guardiola, en ese sentido, se mostró tranquilo por el rendimiento de su pupilo. “Es una situación nuestra como equipo, no de un jugador. Antes, cuando marcábamos tantos goles y Erling era tan prolífico y nos ayudaba, también era gracias al conjunto”, dijo.

Además, el estratega insistió que “cuando tienes problemas en la defensa y en el medio, se trata de todo el equipo, no solo de un jugador”.

“Si fuera solo un jugador, lo veríamos rápidamente, Erling es muy importante para nosotros, lo será y necesitamos usarlo mejor”, puntualizó el técnico, que también reconoció que vive una situación nueva que espera cambiar pronto.

“Esta situación es nueva para todos nosotros. Se trata de nosotros, de todos. Los chicos corren y se esfuerzan más que nunca. La gente dice que no corremos ni luchamos. Dicen que es culpa de tal jugador o del entrenador. No es eso”, sentenció.

En cuanto a números, Erling Haaland ha marcado dos tantos en sus últimos ocho encuentros de la Premier League y espera enmendar rumbo, cuando el elenco ciudadano reciba desde las 9:30 del jueves, en el ‘Boxing Day’, al Everton. En la Primera División inglesa, el City es séptimo, a doce puntos del líder, el Liverpool, que tiene un partido menos.

Pep Guardiola fires back at criticism of Erling Haaland ahead of Everton clash 👀#mancity | #premierleague pic.twitter.com/NIJlTzw6mZ

— Mirror Football (@MirrorFootball) December 24, 2024