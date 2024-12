El Southampton de Ben Brereton está teniendo una horrible temporada en la primera división de Inglaterra, la Premier League, luego de sumar solo seis unidades en 17 duelos disputados este 2024.

Es por eso que para darle un cambio de aire al equipo y buscar, al menos, la permanencia en Premier, los ‘Saints’ cambiaron de DT y despacharon a Russell Martin para confirmar la llegada del croata Iván Jurić.

En su primera conferencia de prensa, Jurić, no se guardó nada e ilusionó a todo el equipo británico, pero también al propio Brereton, quien podría tener un ‘renacer’ futbolístico de la mano del croata.

Fue en la rueda de prensa donde Iván partió detallando que “en la historia, nadie ha permanecido en la Premier League comenzando desde esta situación. Creo que podemos hacer algo excepcional y los chicos deben estar muy motivados para lograr algo que nadie ha hecho”.

“Lo que realmente me gusta hacer es mejorar a los jugadores. Estoy obsesionado: si me das un jugador cuyo valor es cinco (millones), después de un año es ocho (millones). Me gusta trabajar, analizar y estar en contacto cercano con los jugadores”, aseguró.

Más tarde, reconoció que los jugadores de Southampton “no me conocen, pero yo sí los conozco. Les dije que creo en ellos, que tienen calidad, que pueden lograrlo. Sean positivos, trabajen duro y todo es posible”.

Por último y para cerrar sus primeras palabras como DT en Premier, recalcó que “todo el mundo está optimista, piensan que podemos hacerlo, y, por supuesto, si hay posibilidad de cambiar algo, lo haremos”.

“Es fácil decir ‘quiero nuevos jugadores’, pero creo que realmente tenemos buen potencial y quiero ver en estos días lo que tenemos y empezar a trabajar. Mi vida fue esa: me daban los jugadores y yo los mejoraba. Esto es lo que quiero hacer aquí en Southampton”, finalizó.