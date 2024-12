Dos goles en los primeros 32 minutos, con el 0-1 del uruguayo Darwin Núñez en el 24 como el principio de la victoria, encarrilaron a toda velocidad la clasificación para las semifinales de la Copa de la Liga del Liverpool, que doblegó por 1-2 al Southampton.

Se trató de un cruce especial el registrado esta jornada, pues emparejó al colista y al líder de la presente Premier League.

El atacante charrúa marcó su cuarto gol de la temporada, en 21 encuentros, y rompió con una racha de seis partidos seguidos sin gol con su club, desde el tanto que anotó contra el Aston Villa el pasado 9 de noviembre.

Harvey Elliot amplió la diferencia en el minuto 32, aunque el Southampton respondió con el 1-2 a la hora del choque, para sostener el aspecto invencible del bloque dirigido por Arne Slot, sin derrota en sus últimos 20 partidos y líder tanto de la ‘Premier’ inglesa como de la Liga de Campeones.

Through to the @Carabao_Cup semi-finals! 🙌 pic.twitter.com/nzszAMwu7Z

— Liverpool FC (@LFC) December 18, 2024