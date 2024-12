Gianluigi Donnarumma sembró preocupación en Francia luego que, este miércoles, saliera sangrando del duelo entre su equipo, el Paris Saint-Germain, en condición de visitante, ante el Mónaco.

En el cruce, válido por la fecha 16 de la Ligue 1, el portero italiano quiso cortar un balón justo cuando Wilfried Singo atacaba por el sector derecho del terreno de juego.

Fue ahí que el lateral marfileño, al intentar ‘picar’ el balón, chocó con Donnarumma y su botín, impactó de lleno en el rostro del ex AC Milán.

Tras la acción, Singo fue amonestado con tajeta amarilla, mientras que el portero titular del PSG abandonó el duelo para ser sustituido por el ruso Matvéi Safónov al minuto 22 del compromiso.

Wilfried Singo got a yellow for this vs Donnarumma who departed the match with what looks like a brutal face injury. pic.twitter.com/YzmHtVEtHZ

— Moby (@Mobyhaque1) December 18, 2024