La impensada derrota ante el AC Milan en Champions League (1-3) dejó una serie de críticas en las huestes del Real Madrid, donde los dardos apuntaron al estratega Carlo Ancelotti, eso sí, desde la novia de Federico Valverde.

El uruguayo fue sustituido en el entretiempo del duelo y su mujer, reaccionó de inmediato en su cuenta de X.

“Tengo que cerrar esto mejor porque me llevan presa”, dijo la periodista deportiva argentina. De inmediato, recibió la respuesta de otro usuario, que le explicó que el cambio era por táctica.

A pesar de ello, Bonino replicó: “Hermano, donde mejor juega Fede (Valverde) es de pivote. ¿De qué me hablas? ¿Cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?“.

La crítica, viralizada en redes sociales, fue consultada a Carlo Ancelotti tras el 3-1 sellado por el equipo italiano en el Bernabéu.

“Lo que opine la gente en las redes sociales para mí es muy complicado opinar. He quitado a Valverde porque no estaba al 100%, tenía un problema en la espalda, no estaba a su mejor nivel físico y por eso le he cambiado”, puntualizó.

Por su parte, Mina Bonino cambió el nombre de su perfil en X con un claro “Me tienen podrida”.