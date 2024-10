Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección de Argentina, tuvo un hostil recibimiento en la ceremonia del Balón de Oro, galardón que premia al mejor futbolista de la temporada.

El guardametas de la Albiceleste, según se supo antes del evento, ocupó el puesto 18° en las votaciones. Por lo anterior, viajó a la capital francesa para ser parte del evento.

Y la respuesta de los hinchas galos, apostados en las afueras del Teatro del Châtelet, fue lejos de ser amistosa.

Cuando “Dibu” apareció en escena, acompañado de su esposa Amanda Gama, unas ensordecedoras pifias se hicieron sentir.

Los abucheos no se detuvieron hasta que el arquero argentino y su pareja ingresaron a una zona exclusiva, reservada solo para los invitados.

Vale recordar que la relación de enemistad entre franceses y “Dibu” Martínez data del Mundial de Qatar 2022, cuando el portero fue clave para que Argentina se impusiera en la final a los ‘Bleus’.

Emiliano Martínez, our 2023 Yachine Trophy! Great to see you again! #ballondor pic.twitter.com/gxL5UWaU6E

— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024