Le dio un espaldarazo a su compatriota. ‘Receba’, reconocido influencer brasileño, le envió un especial apoyo al futbolista Vinicius Junior en la previa de la entrega del Balón de Oro.

Fue en plena alfombra roja del evento que el creador de contenidos se hizo viral por un gesto destacado al crack del Real Madrid.

Irán Ferreira, nombre real del personaje, mostró la camiseta de Brasil del crack en medio de su paso para tomar asiento en el salón.

Recordemos que Vinicius Junior y el Real Madrid se restaron de la ceremonia al enterarse que el exFlamengo no sería decretado vencedor del trofeo principal.

De hecho, la comitiva merengue, de más de 50 personas, se bajó a minutos de subirse al avión, empañando la cita que se realiza en París.

The Receba guy off Instagram and TikTok brought a Vini Jr shirt to the Ballon d’Or ceremony… pic.twitter.com/fiVHP5xb2A

— george (@StokeyyG2) October 28, 2024