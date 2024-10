Agustín Canobbio, volante uruguayo del Athletico Paranaense, habló por primera vez sobre los malos tratos que habría recibido de Marcelo Bielsa durante sus convocatorias a La Celeste.

Según destapó Luis Suárez en sus declaraciones donde apuntó contra el ‘Loco’, el mediocampista fue uno de los más afectados por las actitudes del otrora entrenador de La Roja.

Canobbio habló con Carve Deportiva, donde afirmó que Bielsa hasta se involucró en sus temas personales.

“En una charla, tenía los dos pies apoyados en la parte de abajo de una silla. Me recriminó que era una falta de respeto y de educación, se metió con la educación de mi familia”, recordó el volante de Paranaense.

“Parecía que me estaba recriminando algo que no tenía nada que ver, y ahí lo miré como diciendo ‘para un poco’. No soy un tipo que aguanta todas y venía de muchas”, añadió el jugador, quien no ha vuelto a La Celeste luego de la Copa América 2024.

Agustín Canobbio también repasó una vez que fue señalado por Marcelo Bielsa como responsable de la derrota ante Ecuador en 2023 por las Eliminatorias, cotejo en que él anotó el único gol de Uruguay.

“Hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho. En el partido con Ecuador en las Eliminatorias me echó la culpa de haber perdido un partido. Somos once jugadores y me echó la culpa a mí”, expresó Canobbio.

“En una práctica, habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó adelante de todo el grupo y fue ahí que Luis Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que no me exponga. Bielsa me dijo ‘que te pensás que sós’ y le respondí. Después me sacaron y no hubo más respuesta”, concluyó el actual volante de Paranaense.