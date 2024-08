Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El fútbol internacional en el Viejo Continente se prepara para retomar la acción luego de la pausa por competencias de selecciones como la Eurocopa, Copa América y los JJOO. La Liga de España dará el puntapié inicial con un Real Madrid reforzado con figuras como Mbappé, Bellingham y Vinícius Jr. La Premier League inglesa también regresa con duelos destacados como Manchester United vs. Fulham y Chelsea vs. Manchester City. En Francia, la Ligue 1 comienza sin Mbappé, teniendo al PSG como protagonista. La Serie A italiana debutará con Genoa vs. Inter y el Udinese de Alexis Sánchez vs. Bolonia. En Alemania, el Bayer Leverkusen enfrentará al Stuttgart en su primer compromiso. La Bundesliga arrancará el 23 de agosto con Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen. ¡La emoción del fútbol europeo está de vuelta!