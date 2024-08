Alexis Sánchez zanjó la incertidumbre que rodeaba a su carrera, luego de retornar a Udinese a más de 13 años de su despedida del cuadro del Friuli, elenco que lo tentó en más de una ocasión para volver.

Fue el pasado sábado que se conoció la noticia de su retorno y hoy martes, Udinese organizó una presentación ante todos sus hinchas en la Piazza Liberta, donde una multitud de seguidores del cuadro italiano llegó para saludar a los nuevos refuerzos y en especial al tocopillano.

Entre las nuevas caras para el cuadro de la Serie A, Alexis Sánchez es el más esperado, ya que desde su paso por Udinese, el seleccionado chileno vistió las camisetas de Barcelona, Arsenal, Inter de Milán y Olympique de Marsella, para luego de 13 años retornar al cuadro italiano.

El director deportivo de Udinese, Alberto Rigotto, reveló en conversación con los medios que “todo este entusiasmo nos inspira, nos motiva, nos empodera y nos enorgullece”, apuntó tras el masivo recibimiento a sus nuevos rostros para la temporada 2024-2025.

Alexis Sánchez fue sin dudas el jugador más esperado y eufóricamente recibido por los hinchas ‘bianconeros’, quienes esperan de la mano del tocopillano volver a hacerse un nombre entre los grandes de Italia y disputar competencias internacionales.

Cabe destacar que acompañando a Sánchez se encuentra Damián Pizarro, exjugador de Colo Colo que será compañero del histórico goleador de La Roja y de quien de seguro aprenderá para mantenerse en la elite del fútbol internacional.

meanwhile in Udine…the city freaks out about the return home of El Nino Maravilla Alexis Sánchez 😍 Historic evening for our beloved City Club, the boy turned man comes home. Lots of stuff for those who love football ❤️ pic.twitter.com/dq4NOGxBIV

— Massimiliano EuroVillan 💜💙🦁 (@Massimi77070225) August 13, 2024