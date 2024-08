Alexis Sánchez fue presentado este martes como el nuevo refuerzo del Udinese de Italia, momento donde tuvo una recepción de ídolo por parte de los hinchas ‘bianconeros’.

Horas más tardes, el ‘Niño Maravilla’ habló ante los micrófonos de los medios italianos, donde entregó detalles de su regreso al primer equipo que defendió en Europa.

En su presentación, el delantero chileno destacó el hecho de volver al equipo de Friuli, donde estuvo entre 2008 y 2011, y aseguró que no tuvo dudas de retornar al elenco que le abrió las puertas de Europa.

“Udinese luchó mucho por tenerme y por eso no dude en volver”, dijo Alexis Sánchez en su conferencia de presentación.

Agrego que espera que “todos juntos podamos hacer algo hermoso por todo Friuli” y que se tienen que proponer soñar en grande. “El presidente -del Udinese, Franco Soldati- tiene el mismo deseo de volver a la cima”.

Junto con agradecer el interés de Udinese por tenerlo de regreso, Alexis Sánchez comentó su motivación para firmar con el equipo de Friuli.

“¿Por qué no soñar en grande? Cuando llegué a Inter, el club llevaba 11 años sin ganar, pero logramos hacer grandes cosas juntos. Me gusta luchar en la vida”, aseguró Sánchez, adelantando lo que los hinchas podrán ver de él durante su nuevo paso por las filas de Udinese.

Junto con lo anterior, aseguró que tuvo otras ofertas, “tanto en Sudamérica como en Italia, pero elegí volver aquí para sentirme como en casa y ser feliz”.

Eso sí, advirtió que no está al 100% físicamente, pero que está en camino a alcanzar su mejor rendimiento.

“Mi objetivo es encontrar la mejor forma física posible. Regresé porque soy un hincha del Udinese, mi primer equipo fuera de Chile… Udinese luchó mucho por tenerme y por eso no dude en volver”, dijo Alexis, a lo que agregó que “estoy listo para dar mi contribución al equipo. Obviamente la decisión final será del entrenador”.

Del mismo modo, recordó su segunda y última etapa por el Inter de Milán, donde dijo estar feliz. “Incluso si me hubieran pedido que me quedara un año más, habría decidido irme. Todos fueron espectaculares conmigo y quiero agradecer a todos en Milán por su acogida y apoyo“.

Por último, tuvo palabras para su compañero de equipo, el también chileno Damián Pizarro: “Para mí es un diamante en bruto, necesita crecer y comprender. Sobre todo, aprende italiano. Necesita ponerse en forma y espero poder darle una mano”.

