Arabia Saudita ha propuesto cinco ciudades como anfitrionas para acoger el Mundial de Fútbol en 2034, entre ellas NEOM, uno de los proyectos futuristas del reino y aún en construcción, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Riad, Yeda, Al Khobar, Abha y NEOM son las cinco ciudades que figuran en la candidatura oficial presentada por la FIFA, indicó la agencia oficial de noticias saudí, SPA, que apuntó que se trataría de la mayor edición de un Mundial celebrada en un sólo país.

El lema oficial de la candidatura, titulada ‘Creciendo juntos’, ha recibido el apoyo del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y líder de facto del reino.

El ministro de Deportes saudí, Abdulaziz bin Turki bin Faisal Al Saud, afirmó que están trabajando “para materializar el sueño de Arabia Saudita de albergar el Mundial en una realidad tangible”.

“Estos planes combinarán nuestra rica herencia futbolística con nuestra profunda pasión por el juego y garantizarán el éxito de Arabia Saudita como primera nación en albergar un torneo de 48 equipos en un solo país” aseguró, según SPA.

“Las cinco ciudades anfitrionas contarán con 15 estadios avanzados, incluidos 11 nuevos” que están previstos que se construyan, indicó.

Riad albergará ocho estadios para los partidos del Mundial de 2034, incluido el nuevo Estadio Rey Salman, con capacidad para más de 92.000 espectadores, que acogerá los partidos inaugural y final del torneo y se convertirá en el nuevo campo de la selección nacional saudí.

Se espera que el estadio NEOM sea “uno de los más característicos e icónicos del mundo”, que se ubicará en el ‘The Line’, otro proyecto sostenible dentro de NEOM.

Un total de 132 sedes de entrenamiento situadas en 15 ciudades se proponen como campamento base para los 48 equipos, incluidos 72 recintos designados como campos de entrenamiento base, y los árbitros tendrán acceso a dos campos de entrenamiento para árbitros.

