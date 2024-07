Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El exinternacional francés, Emmanuel Petit, criticó a Kylian Mbappé, estrella del equipo nacional galo, señalando que "hasta el momento no es digno de ser un capitán" debido a que "no asume suficiente responsabilidad en el campo". Petit comentó que Mbappé "no ha estado a la altura desde el comienzo de esta Eurocopa" y que "no está en buena forma física", mencionando también que su nariz rota le perjudica. A pesar de las críticas, Petit confía en que Mbappé "explotará de repente en semifinales", añadiendo que jugará solo porque el rival es España.