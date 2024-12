Eduardo Vargas está en la palestra en Brasil tras afrontar -y perder- la final de la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro a manos del Botafogo (1-3) en Buenos Aires.

En el duelo, el chileno fue clave al anotar el gol del descuento que ilusionó al elenco del ‘Galo’, pero también, con dos chances claves que erró y que terminaron condicionando el resultado.

Por lo mismo, y tras ser objeto de múltiples críticas de hinchas, ‘Turboman’ reflexionó y a través de su Instagram, dejó un mensaje en tono de despedida del Atlético Mineiro.

“Di todo de mí y lo dejé todo en ese campo. Luchamos, corrimos, buscamos, pero nos faltó suerte. Me gustaría dejar mi agradecimiento al Atlético Mineiro por estos años aquí”, escribió.

Por otra parte, dejó un claro recado a sus críticos: “A los que me pusieron como villano, me hicieron más fuerte y me ayudaron a encontrar a Dios”.

El seleccionado de La Roja llegó al elenco de Belo Horizonte en 2020 y desde entonces, registró 165 partidos, 33 goles y 15 asistencias. En su palmarés, está el Brasileirao, la Copa de Brasil (ambas en 2021), la Supercopa (2022) y cuatro títulos del Campeonato Minero.