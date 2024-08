El mediocampista chileno Erick Pulgar se robó las miradas el domingo en el empate 1-1 del Flamengo ante Palmeiras, en el Estadio Maracaná, por una polémica jugada.

En duelo por la 22ª fecha del Brasileirao 2024, el ex Universidad Católica, Bologna, Fiorentina y Galatasaray fue protagonista de una acción donde el VAR brilló por su ausencia.

El volante de 30 años le propinó a los 22 minutos de juego un doble puñetazo al seleccionado colombiano Richard Ríos y solo recibió cartulina amarilla.

Una sanción que reclamó con todo el ‘Verdao’ al árbitro Wilton Pereira Sampaio. Los paulistas consideraban que el jugador nacional del ‘Mengao’ merecía la tarjeta roja directa por agresión.

En Brasil quedaron sorprendidos y escandalizados por la falta de acción de la video asistencia arbitral.

“Erick Pulgar le propina puñetazo a Richard Ríos. Tira que normalmente el VAR pide la expulsión, pero increíblemente hoy no fue así“, escribió la cuenta VAR Brasil en X.

Incluso, el entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, aún no se cree por qué Pulgar no fue expulsado. “Hablo de una palabra que tiene que ver con valentía, creo que en el último partido hablé de esto (…) El jugador de Flamengo no es expulsado cuando incluso se muerde la lengua para golpearlo. Creo que falta coraje”, dijo.