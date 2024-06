En un abrir y cerrar de ojos, Gary Medel finalizó anticipadamente su contrato con Vasco da Gama para sellar su esperado retorno a Boca Juniors, donde ya se prepara para tener su reestreno en su segunda etapa oficial como ‘xeneize’.

De cara al duelo que sostendrá el conjunto bonaerense con Almirante Brown por los 32avos de la Copa Argentina, el ‘Pitbull’ conversó con el canal oficial de Boca y adelantó lo que puede ser su debut, como también, las expectativas sobre su rol en su nuevo club.

“A mí me gusta competir, me gusta jugar, no me gusta estar en el banco. Nunca en mi carrera… He tenido la suerte de jugar siempre de titular”, advirtió.

A su vez, el bicampeón de América con La Roja sostuvo que su regreso a Boca fue sin discusión.

“Tuvimos la primera conversa y se llegó casi a un acuerdo inmediato, un acuerdo y feliz de estar aquí”, puntualizó.

Por otra parte, el director técnico de Boca Juniors, Diego Martínez, adelantó en una reciente conferencia de prensa lo que un Gary Medel, de 37 años y basta experiencia, puede entregarle al gigante trasandino.

“Lo imagino desde lo que él nos puede dar en los duelos defensivos, en la intensidad a la hora de recuperar, quizás es una característica particular que el plantel no tiene. Que nos pueda ayudar a ser un mejor equipo, aportarnos desde su jerarquía, de su experiencia, de su trayectoria, tanto dentro como fuera del campo”, dijo.