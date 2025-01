Los Houston Rockets, instalados en el segundo puesto del Oeste de la NBA, sellaron este martes su cuarto triunfo consecutivo mientras que Los Angeles Lakers se estrellaron ante unos Philadelphia 76ers sin Joel Embiid y Paul George

Solo un día después de asaltar Boston, Houston Rockets (32-14) también ganó en Atlanta y acumula un espectacular 10-2 en sus últimos doce encuentros.

Jalen Green (25 puntos y 7 rebotes) y Alperen Sengun (18 puntos y 10 rebotes) encabezaron a unos Rockets que tuvieron que sudar hasta el final para certificar el triunfo texano.

Trae Young (21 puntos y 9 asistencias) fue el máximo anotador de unos Hawks (22-25) que no levantan cabeza y que han perdido sus últimos seis encuentros.

Los Lakers (26-19) no solo firmaron una actuación penosa en Philadelphia y vieron cortada su racha de cuatro triunfos seguidos, sino que además perdieron en el primer cuarto a Anthony Davis por problemas musculares en los abdominales.

Los angelinos se desangraron con 22 pérdidas de balón que dieron pie a 27 puntos de los Sixers. LeBron James rozó el triple-doble (31 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias), pero 15 de sus puntos llegaron en el último cuarto cuando la remontada era casi imposible. Dalton Knecht le apoyó con 24 puntos.

Por los Sixers, que han encadenado tres victorias y que tampoco contaron con Andre Drummond y Caleb Martin, Tyrese Maxey extendió su magnífico momento y consiguió 43 puntos con 15 de 26 en tiros (4 de 11 en triples). Ha metido 28 o más puntos en sus últimos once encuentros.

Maxey has scored 27+ PTS in 11 straight games and the @sixers win their 3rd straight! pic.twitter.com/mmSxXx5eAn

También se llevaron un correctivo los Bucks (26-19), que sucumbieron en Portland ante unos Blazers (18-29) que son antepenúltimos del Oeste de la NBA pero que han tomado impulso de forma inesperada con cinco triunfos en sus últimos seis encuentros.

Deni Avdija (30 puntos y 9 rebotes), Anfernee Simons (25 puntos y 7 asistencias) y Deandre Ayton (21 puntos y 14 rebotes) lideraron a los Blazers.

En los Bucks, Giannis Antetokounmpo sumó 39 puntos y 12 rebotes mientras que Damian Lillard, de vuelta en Portland, aportó 20 puntos y 6 asistencias.

Deni Avdija led the way in the @trailblazers win!

30 PTS | 9 REB | 2 STL | 55.6 FG%

Portland has won 5 of their last 6 👀 pic.twitter.com/ttJGnXsnoc

— NBA (@NBA) January 29, 2025