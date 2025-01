Los Houston Rockets asaltaron este lunes la cancha de los Boston Celtics con un canasta magnífica de Amen Thompson en los últimos segundos, mientras que los New York Knicks aplastaron a unos Memphis Grizzlies que habían ganado sus últimos seis partidos en la NBA.

CELTICS 112 – ROCKETS 114

Una canasta con 0.7 segundos en el reloj de Amen Thompson le dio a los Rockets un triunfo de mucho prestigio en la cancha del vigente campeón de la liga. Thompson acabó con 33 puntos y 9 rebotes aunque el máximo anotador del partido fue Dillon Brooks, quien selló 36 puntos y conectó un soberbio 10 de 15 en triples.

Houston (31-14) lleva tres victorias seguidas de gran mérito: una contra Boston y dos contra Cleveland.

Jaylen Brown fue el mejor de los Celtics (32-15) con 28 puntos, mientras que Jayson Tatum terminó con 19 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

AMEN THOMPSON WINS IT FOR THE ROCKETS IN THE FINAL SECONDS 🚨🚨 ROCKETS MOVE TO 12-3 WITH AMEN IN THE STARTING LINEUP THIS SEASON! pic.twitter.com/v77x2RHkV2 — NBA (@NBA) January 28, 2025

HORNETS 107 – LAKERS 112

Un doble-doble colosal de Anthony Davis, que deslumbró con 42 puntos y 23 rebotes, fue la base para que los Lakers (26-18) encadenaran su cuarta victoria seguida. LeBron James aportó 22 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.

Los Hornets (12-31), que además perdieron por un esguince a LaMelo Ball, contaron con 26 puntos y 8 rebotes de Miles Bridges.

KNICKS 143 – GRIZZLIES 106

Con una imponente defensa y una impresionante segunda mitad (83-54), los Knicks (31-16) encadenaron su cuarto triunfo seguido y frenaron en seco a los Grizzlies (31-16), que se desangraron con 26 pérdidas de balón.

Mikal Bridges (28 puntos y 6 asistencias), el dominicano Karl-Anthony Towns (24 puntos y 11 rebotes), Jalen Brunson (20 puntos y 6 asistencias) y OG Anunoby (15 puntos y 6 robos) lideraron el recital de unos Knicks con siete jugadores con al menos 10 puntos.

En los Grizzlies, Jaren Jackson Jr. sumó 21 puntos, Desmond Bane logró 16 y Ja Morant se quedó en solo 10 con un flojo 5 de 13 en tiros. Entre los tres jugadores acumularon 14 pérdidas.

The @nyknicks took ALL the cookies tonight 🤪 🔒 20 STL

🔒 3 players with 3+ STL (Anunoby 6)

🔒 8 players with 1 STL It's their 3rd most recorded steals in a game in franchise history! pic.twitter.com/6zJJZEgQH1 — NBA (@NBA) January 28, 2025

CAVALIERS 110 – PISTONS 91

Los Cavaliers (37-9) aprovecharon el tropiezo de los Celtics para abrir hueco en lo más alto del Este y cortaron además su bache de tres derrotas seguidas.

Todo el quinteto titular de Kenny Atkinson acabó en dobles dígitos de anotación. Destacaron Darius Garland (22 puntos y 7 asistencias), Donovan Mitchell (21 puntos y 6 asistencias), Evan Mobley (11 puntos y 14 rebotes) y Jarrett Allen (15 puntos y 11 rebotes).

En los Pistons (23-23), el más productivo fue Cade Cunnigham (22 puntos y 7 asistencias).

BULLS 129 – NUGGETS 121

Los Nuggets (28-18) desperdiciaron un nuevo triple-doble de Nikola Jokic (33 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias) y cayeron ante unos Bulls (20-27) letales desde el triple con un 24 de 53 en el perímetro.

Zach LaVine (21 puntos con 5 triples y 6 asistencias) y Nikola Vucevic (20 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) encabezaron a Chicago, que solo había vencido en dos de sus últimos diez encuentros.

NETS 96 – KINGS 110

Siete derrotas seguidas llevan los Nets (14-33) del español Jordi Fernández, que no pudieron frenar el triple-doble de Domantas Sabonis (21 puntos, 22 rebotes y 10 asistencias) ni a De’Aaron Fox (30 puntos y 7 asistencias) en los Kings (24-22).

D’Angelo Russell (19 puntos) fue el referente de unos Nets centrados por completo en la reconstrucción de su proyecto y en acumular derrotas para mejorar sus opciones en el draft.