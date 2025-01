Una insólita situación se registró en una nueva noche de NBA, luego del partidazo entre los Timberwolves de Minnesota y los Atlanta Hawks, choque que finalizó con victoria para los comandados por Anthony Edwards que aportó con 23 puntos de los 100 que conectó su equipo ante los 92 de los compañeros de Trae Young.

Cuando finalizaba el primer cuarto, una de las chicharras, bocinas que están ubicadas y repartidas por toda la techumbre del estadio Target Center, cayó al piso sorpresivamente y casi cae en la cabeza de dos jugadores.

Mohamed Gueye de Atlanta no se fijó cuando la bocina cayó a centímetros de su cabeza, mientras que Rudy Gobert de Minnesota quedó atónito junto a su compañero, Naz Reid, quien no creía que una de las pesadas chicharra cayera en pleno campo de juego.

Una situación que no se repite con facilidad, pero que pudo haber provocado fuertes problemas para Minnesota, elenco que fue local en el duelo ante los Hawks.

Cabe destacar que en lo deportivo, ‘Ant-Man’, como se le conoce a Anthony Edwards, fue uno de los más cruciales y vitales jugadores del partido, siendo junto a Gobert los elementos que tuvieron más puntos en el compromiso.

Piece of the Jumbotron falls, almost hits Rudy Gobert pic.twitter.com/qL2KhZ7gwE

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 28, 2025