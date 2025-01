Los Phoenix Suns se reactivaron este lunes tras cuatro derrotas consecutivas en la NBA, Anthony Edwards arrolló a Los Angeles Clippers con 37 puntos y el griego Giannis Antetokounmpo se paseó en Toronto con un triple doble en tres cuartos.

76ERS 99 – SUNS 109

Bradley Beal firmó 25 puntos y Kevin Durant aportó 23 puntos, seis rebotes y cinco asistencias para reactivar a los Suns tras su sequía y darle un triunfo de mérito en el campo de los 76ers.

Philadelphia pagó la ausencia de Joel Embiid, de baja por un problema en un pie, y desperdició un buen arranque de partido en el que tomó doce tempraneros puntos de ventaja.

Tyrese Maxey firmó un doble doble de 31 puntos y diez asistencias y Kelly Oubre Jr logró 26 puntos y once rebotes, sin poder evitar la derrota de los 76ers.

BULLS 114 – SPURS 110

Los Bulls remontaron 19 puntos de desventaja en el United Center ante los Spurs, liderados por 35 puntos (22 en la segunda mitad) de Zach LaVine y los 23 de un Coby White que selló un espectacular mate con una mano ante el francés Victor Wembanyama para refrendar la victoria.

‘Wemby’ logró 23 puntos, catorce rebotes y ocho tapones, pero salió derrotado en Chicago.

Chris Paul, que metió 18 puntos, se convirtió en el vigésimo jugador con más partidos en la NBA, con 1.308. El récord absoluto pertenece a Robert Parish, con 1.611.

Zach LaVine was PIVOTAL for the Bulls in their comeback victory at home! 🏀 35 PTS

🏀 10 REB

🏀 8 AST

🏀 3 3PM pic.twitter.com/SKkfwTK1EA — NBA (@NBA) January 7, 2025

NETS 99 – PACERS 113

Los Brooklyn Nets perdieron en casa contra los Indiana Pacers (99-113) y llevan cinco derrotas en sus últimos seis partidos en la NBA.

El entrenador español Jordi Fernández tiene que convivir con una situación muy complicada y ante los Pacers no pudo contar con Cameron Johnson, Ben Simmons, De’Anthony Melton, Cam Thomas, Maxwell Lewis y Bojan Bogdanovic.

Tyrese Haliburton llevó de la mano a los Pacers con 23 puntos, ocho asistencias y cuatro triples, apoyado por los 20 de Bennedict Mathurin y los 19 de Pascal Siakam.

GRIZZLIES 119 – MAVERICKS 104

No levantan la cabeza los Mavericks, que llevan cinco derrotas consecutivas desde la lesión sufrida por su líder Luka Doncic.

Ante los Grizzlies, a la ausencia del esloveno se sumó la de Kyrie Irving por un problema de espalda y los texanos sucumbieron ante el segundo mejor equipo del Oeste.

Jaren Jackson dominó con 35 puntos, trece rebotes y cinco asistencias para los Grizzlies, en los que el español Santi Aldama sigue de baja por lesión.

Jaren Jackson Jr. got AFTER IT in the @memgrizz win! 🔥 35 PTS (56.5 FG%)

🔥 13 REB

🔥 5 AST

🔥 3 STL pic.twitter.com/70fF8vqtU4 — NBA (@NBA) January 7, 2025

KNICKS 94 – MAGIC 103

Sin el dominicano Karl Anthony Towns, de baja por molestias en una rodilla, los Knicks se rindieron en el Madison Square Garden ante unos Magic guiados por 24 puntos de Cole Anthony.

Los Knicks apenas conectaron cuatro triples de 22 intentos. Sus máximos anotadores fueron Jalen Brunson y Mikal Bridges, con 24 puntos cada uno.

Los Magic siguen consiguiendo grandes resultados pese a llevar semanas sin líderes como Paolo Banchero y los alemanes Franz y Moritz Wagner, y presionan a los propios Knicks por la tercera plaza en el Este.

TIMBERWOLVES 108 – CLIPPERS 106

Anthony Edwards metió 37 puntos, el francés Rudy Gobert capturó 18 rebotes y los Wolves impusieron su ley en casa contra los Clippers.

Kawhi Leonard disputó su segundo partido de la temporada, pero no pasó de los ocho puntos, dos rebotes y dos asistencias en veinte minutos. James Harden aportó 22 puntos para los angelinos, que perdieron tres de sus últimos cuatro partidos.

Ant's clutch triples capped off a STELLAR night from the MIN superstar! 🐜 37 PTS

🐜 8 AST

🐜 7 REB

🐜 6 3PM pic.twitter.com/Y84lV2wGEn — NBA (@NBA) January 7, 2025

RAPTORS 104 – BUCKS 128

Los Bucks se pasearon en el campo de unos Raptors que venían de cortar una racha de once derrotas consecutivas al ritmo de Damian Lillard, protagonista con 25 puntos y cinco triples.

Giannis Antetokounmpo aportó un triple doble de once puntos, doce rebotes y trece asistencias, pese a tener siete pérdidas.

Los Bucks son quintos en el Este (18-16), mientras que los Raptors, en los que Scottie Barnes metió 25 puntos, son decimoterceros (8-28).