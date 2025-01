Los Chicago Bulls han anunciado este sábado que durante la temporada 2025/26 de la NBA retirarán la camiseta con el número 1 de Derrick Rose, convirtiéndose así en el quinto jugador de la franquicia en recibir este honor, después de Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) y Scottie Pippen (33).

El presidente y director ejecutivo de la franquicia, Jerry Michael Reinsdorf, compartió la noticia este mismo sábado por la mañana durante una conversación en persona con el retirado basquetbolista.

“Sus logros dentro y fuera de la cancha son lo que lo hizo verdaderamente especial. Su conexión con Chicago era innegable cuando estaba aquí, y solo se ha vuelto más fuerte y profunda con el tiempo. Será un momento emotivo ver a Derrick ver su camiseta subir a las vigas, rodeado de la familia, los amigos y los fanáticos que significan tanto para él”, añadió.

Derrick Rose, número 1 del Draft de 2008 y ganador entonces del premio Novato del Año, pasó ocho temporadas en Chicago cuajando una de las carreras más prolíficas en la existencia de los Bulls.

Tres veces All-Star (2010, 2011, 2012), Rose se convirtió en el más joven en la historia de la NBA en ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en 2011, junto con los honores de integrar el Mejor Quinteto de la liga esa temporada.

Además, sus 434 puntos, 69 rebotes y 123 asistencias en la postemporada del 2011, convierten al exbase en uno de los tres jugadores históricos de la NBA (LeBron James en 2006/07 y Jamal Murray en 2019/20) en registrar tales mínimos solo en ‘playoffs’ a la edad de 22 años o menos.

“Terminó con promedios de ‘playoffs’ de carrera de 23,7 puntos, 4,8 rebotes, 7,1 asistencias y 1,1 robos en 41 partidos, lo que marca el segundo promedio más alto tanto en puntos como en asistencias en los libros de récords de los Bulls“, remarca el comunicado del equipo de Chicago.

OFFICIAL: The Bulls will retire Derrick Rose's number during the 2025-26 NBA season. No other player will ever wear the number 1 for the Chicago Bulls.

Number 1 will always be from Chicago. pic.twitter.com/s7z3J030WA

— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 4, 2025