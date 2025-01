Oklahoma City Thunder selló una gran victoria en casa sobre Boston Celtics para blindar su primera posición en el Oeste de la NBA, y Cleveland Cavaliers no dio opción a Charlotte Hornets en casa y reforzó su liderato en el Este.

Thunder y Cavaliers iluminaron la jornada dominical en la que LeBron James firmó una gran actuación personal, pero no pudo evitar el revés de los Lakers ante Houston Rockets.

Los Thunder dieron una espectacular prueba de fuerza ante los Celtics, actuales campeones de la NBA, al limitarles a 27 puntos en la segunda mitad para sellar su decimoquinta victoria consecutiva.

Dort, que arrancó con cinco fallos consecutivos, terminó el partido con tres triples consecutivos decisivos, aunque el líder anotador de los Thunder fue, una vez más, Shai Gilgeous Alexander.

El canadiense firmó 33 puntos, once asistencias, seis rebotes, tres robos y dos tapones, uno de ellos ante Jayson Tatum en el cuarto período durante la fuga de los Thunder, que sellaron un parcial de 18-5 que les abrió el camino hacia el triunfo.

He now leads the NBA with TWENTY 30-point games this season as the @okcthunder win their 30th game and a FRANCHISE-BEST 15th in a row! 👏 pic.twitter.com/1zqZlhaG3x

Los Cavaliers encadenaron su décima victoria consecutiva al imponer su ley en casa contra los Hornets liderados por 25 puntos de Darius Garland, quien también conectó cuatro triples.

Jarrett Allen contribuyó con un doble doble de 19 puntos y once asistencias, mientras que Donovan Mitchell aportó 18 puntos.

Los Hornets son antepenúltimos en el Este, solo por delante de unos Washington Wizards que cayeron este mismo domingo contra los New Orleans Pelicans.

It was a BALANCED attack for the @cavs as they secured their 10th consecutive W!

Garland: 25 PTS, 4 3PM

Allen: 19 PTS, 11 REB, 2 BLK

Mitchell: 19 PTS, 4 AST, 3 3PM

Mobley: 17 PTS, 5 REB, 2 BLK

Cleveland has their 2nd 10-game win streak of the season 🔥 pic.twitter.com/tGgCRpzvw9

— NBA (@NBA) January 6, 2025