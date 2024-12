La recientemente nominada al Premio Marta al mejor gol de fútbol femenino, Trinity Rodman, contó detalles sobre su relación con su padre, el controvertido excrack de la NBA, Dennis.

“Intentamos vivir con él, pero está de fiesta 24/7, trayendo chicas extrañas a casa. Le encanta el protagonismo, le encantan las cámaras, le encanta llevar a sus hijos al escenario y decir, ‘oh, estos son mis hijos’”, dijo la promisoria delantera del Washington Spirit en el podcast Call Her Daddy.

A su vez, la deportista, que nació producto de la relación entre Rodman y Michelle Moyer, ahondó aún más en los problemas del cinco veces campeón de la NBA.

“Nosotros nunca queremos hacerlo quedar mal y eso es a costa de guardar muchas cosas. Ahora contesto el teléfono para que mi conciencia esté tranquila, porque él necesitaba escuchar mi voz antes de que algo ocurriera”, afirmó.

En ese sentido, Trinity detalló la ausencia de una figura paternal en su vida, la que no encontró en Dennis Rodman.

“Él venía, y yo era como ‘ok, aquí está de nuevo. Vamos a empezar algo. Va a estar alrededor. Boom, meses y meses y meses desaparecía. Esta vez fueron años”, sentenció.

USWNT star Trinity Rodman is this week’s guest on the popular Call Her Daddy podcast.

This interview segment touches on her relationship with her father, Bulls legend Dennis Rodman.

“I lost hope in ever getting him back. … He’s not a dad. Maybe by blood, but nothing else.” pic.twitter.com/viu4Zgp3mS

— Julia Poe (@byjuliapoe) December 18, 2024