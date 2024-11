Los Phoenix Suns tumbaron este martes a Los Angeles Lakers 127-100 con la vuelta de Kevin Durant y Bradley Beal, mientras que los Houston Rockets se clasificaron para los cuartos de final de la NBA Cup tras ganar 111-117 a los Minnesota Timberwolves.

SUNS 127-100 LAKERS

Kevin Durant y Bradley Beal, con 23 puntos cada uno, se mostraron en plena forma en su regreso al quinteto titular de los Phoenix Suns (10-7) tras perderse 7 y 5 partidos, respectivamente.

Los Suns, tras un excelente inicio de campaña, solo pudieron ganar uno de los partidos sin Durant.

En la espléndida noche de Phoenix, Devin Booker firmó un doble-doble con 26 puntos y 10 asistencias y Jusuf Nurkic otro con 12 puntos y 12 rebotes.

Suns y Los Angeles Lakers (10-7) protagonizaron un primer tiempo muy parejo, pero los de Phoenix pusieron la directa en el tercer cuarto con un parcial de 36-18 que dejó noqueados a los californianos.

Anthony Davis firmó un doble-doble de 25 puntos y 15 rebotes para los Lakers. LeBron James otro de 18 puntos y asistencias.

Los Suns pasan a liderar el Grupo B del Oeste de la NBA Cup con el mismo balance (2-1) que Lakers -vigentes campeones- y San Antonio Spurs con todo por decidir en la última jornada.

TIMBERWOLVES 111-117 ROCKETS

Los Houston Rockets (13-6) se convirtieron en el segundo equipo en clasificar para la fase final de la NBA Cup después que lo hicieran los Golden State Warriors la semana pasada.

El turco Alperen Sengun firmó un triple-doble con 22 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes. Fred VanVleet un doble-doble con 27 puntos y 11 asistencias. Dillon Brooks aportó 22 puntos.

Los Minnesota Timberwolves (8-9) remontaron una desventaja de -18 en el tercer cuarto para ponerse +5 en los minutos finales, pero vieron como los Rockets empataban y ganaban el partido en el tiempo extra.

Anthony Edwards firmó un doble-doble con 29 puntos y 10 rebotes, Julius Randle anotó 21 y Naz Reid 19.

Los Timberwolves, con 1-2 en el Grupo A del Oeste de la NBA Cup liderado por los Rockets, están prácticamente eliminados de la competición.

Los 34 puntos de Victor Wembanyama y los 23 de Stephon Castle pavimentaron el triunfo de los San Antonio Spurs (10-8) en un partido de toma y dame en Salt Lake City.

Chris Paul y Julian Champagnie fueron clave en el decisivo último cuarto con 9 puntos cada uno.

Fue la cuarta victoria seguida de la franquicia texana, un racha que fueron incapaces de lograr a lo largo de la temporada pasada.

Los Utah Jazz (4-13), con el peor balance del Oeste, quedan con esta derrota oficialmente fuera de la NBA Cup.

HEAT 103-106 BUCKS

Damian Lillard anotó 37 puntos y repartió 12 asistencias (doble-doble), echándose a los Milwaukee Bucks (9-9) a la espalda tras conocerse la baja de Giannis Antetokounmpo por lesión de rodilla.

Al descanso, Lillard llevaba 25 puntos con un 6 de 9 en triples.

Los Miami Heat (7-8), que iban 22 abajo entrado el tercer cuarto abrumados por los triples de los Bucks, lograron empatar en los minutos finales pero no supieron culminar la remontada.

Jimmy Butler anotó 23 puntos y Tyler Herro, que tuvo la victoria en sus manos pero falló un triple decisivo a 3 segundos del final, hizo 18.

Los Bucks lideran en solitario el Grupo B del Este de la NBA Cup con 3 victorias y 0 derrotas, mientras que Miami tiene pie y medio fuera con su 1-2.

WIZARDS 108-127 BULLS

Un doble-doble del montenegrino Nikola Vucevic (19 puntos y 12 rebotes) puso los cimientos para la victoria de los Chicago Bulls (8-11) en la capital federal.

Un parcial de 18-40 en el segundo cuarto fue un golpe del que los Washington Wizards (2-14) no se supieron levantar.

Los Wizards sumaron así su duodécima derrota seguida y son el peor equipo de la NBA. Kyle Kuzma hizo 23 puntos y el novato Alex Sarr 20.

Los Bulls lideran el Grupo C del Este de la NBA Cup empatados 2-1 con los Boston Celtics y los Atlanta Hawks, mientras que los Wizards, con un 0-3, quedaron eliminados.

