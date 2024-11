Pasan los entrenadores, llegan y se van jugadores, pero los Lakers no pueden revertir su maldición con los Nuggets. Esta ocasión tampoco fue diferente y Denver se impuso una vez más a los angelinos por un contundente 102-127 y con el enésimo recital de Nikola Jokic.

Los Nuggets (9-6) no solo han eliminado en los dos últimos ‘playoff’ a los Lakers (4-0 en 2023 y 4-1 en 2024) sino que, contando las eliminatorias y la temporada regular, Denver ha vencido a los de LeBron James en 13 de sus últimos 14 partidos.

La clave en esta ocasión llegó en el tercer cuarto con un ruinoso 15-37 que hundió las esperanzas de los Lakers (10-6).

Los de JJ Redick venían de una decepción mayúscula tras perder el jueves contra los Orlando Magic con un triplazo de Franz Wagner en los últimos segundos y ahora, con dos derrotas seguidas en casa, harán las maletas para disputar a domicilio seis de sus próximos siete encuentros.

Jokic volvió a ser un tormento para los Lakers y se lució con 34 puntos (12 de 20 en tiros, 3 de 7 en triples), 13 rebotes y 8 asistencias. Los Nuggets fueron tan superiores que ni siquiera acusaron las 6 pérdidas de balón de su estrella.

En ‘back-to-back’ tras caer el viernes ante los Dallas Mavericks (120-123), los Nuggets, con seis jugadores en dobles dígitos de anotación, contaron con 24 puntos y 11 rebotes de Michael Porter Jr., 16 puntos de Christian Braun, 14 puntos de Jamal Murray y 14 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias en solo 24 minutos de un frenético y fantástico Russell Westbrook vengándose de su antiguo conjunto.

La ofensiva de los de Mike Malone fue dinamita con un 61 % en tiros de campo y un 50 % en triples (16 de 32).

En los Lakers, con un 44,3 % en tiros de campo y un 36,1 % en triples, Austin Reaves fue el máximo anotador con 19 puntos y 6 asistencias. LeBron James acabó con 18 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias y Anthony Davis firmó ante Jokic su peor actuación de la temporada con 14 puntos (6 de 19) y 10 rebotes.

