Una nueva exhibición grupal de los Cleveland Cavaliers y el ajustado triunfo de los Boston Celtics, marcaron una nueva jornada de básquetbol en la NBA.

También destacó el regreso del entrenador español Jordi Fernández a Sacramento, donde sus Brooklyn Nets se impusieron a los Kings (103-108).

Con seis jugadores por encima de los 10 puntos, los Cavaliers (17-1) volvieron a exhibir el poderío y la compenetración de su bloque en este inicio apabullante de temporada.

Donovan Mitchell (26 puntos con 5 triples), Ty Jerome (26 puntos con 4 triples y 6 asistencias) y Jarrett Allen (23 puntos y 13 rebotes) se colocaron al frente de Cleveland.

Jakob Poeltl (12 puntos y 19 rebotes) fue uno de los seis jugadores con dobles dígitos de los Raptors (4-13), pero ninguno de ellos alcanzó los 20 puntos.

